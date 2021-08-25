طريق «جيس».. جودة عالية بمعايير عالمية

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن الطريق المؤدي إلى قمة جبل جيس يتميز بمواصفات وجودة عالية تتيح للزوار والمغامرين الوصول إلى قمته بمنتهى السهولة، منوهاً بأنه ونظراً لحجم العمل الكبير وتميزه، فإن دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، مرشحة حالياً لتسجيل رقم جديد في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية العالمية، من خلال مشروع تشييد الجدران الجانبية على الطريق، والتي من المرجح أن تكون الأطول من نوعها في العالم، بالإضافة إلى مجموعة من الإنجازات الهندسية. واكتسب طريق جبل جيس شهرة في وسائل الإعلام العالمية المتخصصة بالسيارات، وذلك لكون تصنيفه من أفضل تجارب القيادة في العالم. وأشار إلى أن إنشاء طريق جبلي بطول 36 كيلومتراً أمر لم يكن بالسهل، بل كانت مهمة مليئة بالتحديات والصعاب، إلا أن الدائرة تمكنت من إنجازه، واليوم نجني الثمار في استكمال هذا المشروع الحيوي.

ونوه بأن الدائرة نجحت في إنجاز طريق إسفلتي جبلي فريد من نوعه بمواصفات عالمية، وبـ 9 جدران استنادية حجرية ضخمة، موضحاً أن ميول الطريق بزاوية تتراوح بين 2 % و6% ما يجعله أيضاً مثالياً لهواة ركوب الدراجات الهوائية، حيث توجد فيه قرابة 20 منطقة استراحة توفر إطلالات بانورامية ساحرة على منحدرات سلسلة جبال الحجر الشامخة.

وأوضح الحمادي أن الطريق المؤدي لجبل جيس، يعد من أهم المشاريع وأكثرها تكلفة في إمارة رأس الخيمة، وقد تم إنجازه في غضون فترة زمنية وجيزة مقارنة بالمشاريع من هذا النوع، الأمر الذي مهّد لإنشاء العديد من المشاريع والوجهات السياحية المهمة والجاذبة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبدعم ومتابعة حثيثة من قبل رئيس الدائرة الشيخ أحمد بن سعود القاسمي.

أثمرت جهود دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، عن تسجيل رقم قياسي في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، من خلال إنشاء أطول مسار انزلاقي في العالم بطول 2.83 كيلومتر. ومع التجربة المميزة التي يخوضها المغامرون بسرعة تصل إلى 150 كيلومتراً فوق السهول والوديان والإطلالات الجبلية الخلابة، باتت تجربة «جبل جيس فلايت»، وجهة مفضّلة لعشاق المغامرات، وحازت اهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية، الأمر الذي جعلها خياراً مفضلاً للجميع.

أحمد الحمادي

زوار

قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، إنه رغم الظروف التي واجهها العالم منذ بداية عام 2020، إلا أن قمة جبل جيس للمغامرة استمرت في استقبال الزوار الذين تجاوز عددهم 65 ألف زائر من الباحثين عن المغامرات حتى شهر أبريل 2021، وتلتزم جميع النشاطات والمرافق على جبل جيس اليوم بتطبيق الإجراءات كافة والتدابير الخاصة بالتعقيم، والحفاظ على الصحة والسلامة.

وعن خطط الإمارة للمستقبل، قال راكي فيليبس: «نمتلك خططاً طموحة للأعوام المقبلة، إذ نسعى للارتقاء بمكانة إمارة رأس الخيمة من خلال تأسيس المزيد من مرافق المغامرات لاستقطاب الباحثين عن التشويق والمغامرة من شتى أرجاء العالم. وقد أعلنّا مؤخراً خطة استثمارية بقيمة نصف مليار درهم لتطوير مشاريع السياحة المستدامة في الإمارة، ما يؤكد التزامنا في دفع عجلة التنمية السياحية، وزيادة ثقة المستثمرين والمشغلين الدوليين بمستقبل السياحة في إمارة رأس الخيمة».

ومن المتوقع أن يساهم ارتفاع عدد المغامرين والسياح من عشاق الطبيعة والبيئة في ارتفاع أعداد زوار رأس الخيمة بالمجمل.