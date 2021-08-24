تسرقان 250 ألف درهم مجوهرات وذهباً

آمنه الكتبي (دبي)

أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات أمس متهمتين سرقتا مجوهرات وذهباً بقيمة 250 ألف درهم من المكان الذي كانتا تعملان فيه، حيث تبين خلال التحقيقات أن المتهمتين سرقتا المجوهرات من الصندوق، وهي عبارة عن 4 أطقم ذهب ومجوهرات أخرى وقامتا بوضعها في كيس بلاستيكي داخل قطعة من الملابس قامتا بخياطتها بطريقه محكمة.

كما أحالت النيابة العامة أفريقيا يبلغ من العمر 57 عاماً، بتهمة جلب وحيازة 1618 جراماً من مادة الماريجوانا إلى الدولة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بعد ضبط المخدر في كيس بلاستيكي كان يحمله في يده أثناء وصوله إلى مطار دبي الدولي.