10 أنشطة تعود إلى مدارس دبي

دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية استئناف 10 من الأنشطة الجماعية داخل المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي الجديد 2021 - 2022، الذي سينطلق حضورياً الأسبوع المقبل، مع إبقاء خيار التعليم عن بُعد لأولياء الأمور. وسيكون التعليم الحضوري إلزامياً لجميع الطلبة بدءاً من الثالث من أكتوبر المقبل.

وحددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضمن إجراءات استئناف الدوام الاعتيادي في المدارس الخاصة في دبي، 10 أنشطة يمكن للمدارس الخاصة استئنافها العام الجاري وهي حصص السباحة والرياضة، والرحلات المدرسية والترفيهية والمعسكرات، والأنشطة اللاصفية بعد ساعات الدوام الرسمي، عروض الأداء والرحلات والاحتفالات والمهرجانات في المدرسة أو في أماكن خارجية.

ولفتت هيئة المعرفة إلى ضرورة توفر مساحة كافية في مكان انعقاد الفعاليات والرحلات المدرسية لاستيعاب جميع الطلبة ومراعاة التباعد الجسدي. كما ينبغي تقليل التفاعل بين المجموعات إلى الحدّ الأدنى، وتنظيم الدخول والخروج فيها على دفعات، علاوةً على تنظيف المكان قبل وبعد انعقاد المناسبة. ووجهت بالالتزام بتوجيهات مجلس دبي الرياضي بالنسبة للأنشطة اللاصفية الرياضية والمعسكرات الطلابية والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية نفسها في الأنشطة اللاصفية غير الرياضية المطبقة داخل المدرسة. كما يفترض في جميع الفعاليات والأنشطة الجماعية الالتزام بالإجراءات المعتمدة في تتبع حالات المخالطة لحالات الإصابة المؤكدة بـ«كوفيد - 19».

ووجّهت هيئة المعرفة والتنمية البشرية إدارات المدارس الخاصة في دبي بضرورة تشجيع الكوادر التعليمية والإدارية الذين يخالطون من قرب الطلبة الأطفال بارتداء أقنعة الوجه الشفافة أو البلاستيكية لتمكينهم من قراءة حركة الشفاه وتعابير الوجه.

ولفتت «الهيئة» إلى أنه ينبغي على كل زائر لمقر المدرسة إبراز ما يثبت حصوله على الجرعات المقررة من لقاح «كورونا» أو الحصول على نتيجة سلبية في فحص مسحة الأنف خلال آخر 48 ساعة من وقت الزيارة.

وأكدت أنه ينبغي تشجيع الطلبة على التسجيل عبر «الإنترنت»، والسماح بزيارات الأهل للتسجيل عند الضرورة فقط ووفقاً لنظام المواعيد، على ألا يسمح بأن تكون تلك الزيارات متزامنة مع أوقات توصيل الطلبة وتسلمهم من المدرسة، أو خلال وقت الاستراحة.

وفي حال لم تكن المدرسة قادرة على المحافظة على مسافة التباعد الجسدي المطلوبة، فيجب عليها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة مجتمعها المدرسي.

تعقيم

بالنسبة للمواصلات المدرسية، وجهت «الهيئة» برفع الطاقة الاستيعابية 100% وتخصيص مقاعد محددة لكل طالب إذا أمكن ذلك. وكذلك الحفاظ على تعقيم الحافلات قبل وبعد الاستخدام، وتوفير التهوية المناسبة، وتسجيل الحضور والغياب يومياً، وارتداء الكمامات لجميع المستخدمين باستثناء من هم دون عمر الست سنوات.