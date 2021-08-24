لجنة الاحتفال بـ«اليوبيل الذهبي» للإمارات توجه دعوة عامة لكتابة رسائل إلى المستقبل

أعلنت لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن أحدث مبادراتها، تحت عنوان «رسائل إلى المستقبل» وذلك في إطار احتفالات الدولة بعام الخمسين. وتدعو المبادرة كل من يتخذون من دولة الإمارات وطناً لهم إلى كتابة رسالة إلى أنفسهم في المستقبل، يرسمون من خلالها ملامح أحلامهم وتصور رحلتهم في مستقبل دولة الإمارات.. كما يمكن للمشاركين إرسال خطاباتهم بصياغات مختلفة، مكتوبةً أو مصورةً فيديو أو صوراً فوتوغرافية، إلى الموقع الإلكتروني الخاص بعام الخمسين. وتحتفي المراحل المختلفة من فعاليات عام الخمسين بالخمسين عاماً الأولى للوطن، وتصيغ فيها طموحات خمسين عاماً مقبلة، وتمد الدروب نحو تحقيق هذه الأحلام. ومن خلال كتابة هذه الرسائل، يتسنى للجميع تصور مستقبلهم ورسم ملامح النجاح والازدهار في تحقيق طموحهم على مدار الخمسين عاماً القادمة وما بعدها.. وستكون الدعوة موجهة إلى الجمهور لتقديم رسائلهم عبر الموقع www.UAEYearOf.ae، حيث سيجري نشرها في قسم خاص لعرضها. كما ستكون الرسائل بمثابة كبسولات زمنية توثق مسيرة الحالمين وإلى أي مدى استطاعوا تحقيق أحلامهم في تجربة فريدة من نوعها، تتيح لهم التفكر والتأمل في خططهم ومستقبلهم.. وعند القيام بتحميل الرسائل، سيتلقى المشاركون رسالة إلكترونية تحتوي على رسائلهم في النموذج الرسمي لعام الخمسين، مع خيار تذكيرهم بأحلامهم هذه وفق الإطار الزمني الذي يحددونه، والذي يمكن أن يتم في غضون 5 أو 10 أو 20 أو 50 عاماً. وتعد «رسائل إلى المستقبل» أحدث مبادرات لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهي اللجنة المنوط بها إدارة العديد من المبادرات والأنشطة والاحتفالات على مدار العام.