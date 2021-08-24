تحت رعاية محمد بن زايد.. استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجانات الظفرة في دورته الـ 15 أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مهرجان الظفرة برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في دورته الخامسة عشرة، والتي تقام بالتزامن مع الاحتفاء بعام الخمسين، في الفترة من 28 أكتوبر 2021 لغاية 22 يناير 2022 (موسم مزاينات أبوظبي)، متضمنةً ثلاث مزاينات للإبل، ومهرجاناً تراثياً شاملاً في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد والظفرة ضمن إمارة أبوظبي.

ويجسّد مهرجان الظفرة جهود الإمارة في تعزيز مكانتها كمنصة إقليمية وعالمية للتراث، خاصة مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز واستكشاف آفاق جديدة لتسليط الضوء على غنى الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل من خلال إدخال فئات جديدة لجوائز الإبل والمسابقات التراثية، ويعكس المهرجان التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

لجنة إدارة المهرجان تطلع على سير العمل (من المصدر)

وقد وقفت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، خلال الجولات الميدانية، على سير العمل في المناطق الأربع التي تستضيف المهرجان بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والشركاء، لاستكمال كافة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان، إلى جانب الخطوات التطويرية والاستعداد المبكر لتوافد قوافل الإبل ومُلاكها إلى إمارة أبوظبي منتصف أكتوبر المقبل قبيل انطلاق المهرجان، وذلك في إطار استعدادات اللجنة المكثفة لانطلاق الدورة الخامسة عشرة للمهرجان والتي تشهد زيادة قيمة جوائزها الـ 2937 والموزعة على 313 شوطاً إلى 110 ملايين درهم، وتتضمن العديد من الفعاليات التراثية والثقافية، وفي مقدمها المزاينات التي تعكس شغف الإماراتيين خاصة وشعوب منطقة الخليج العربية بشكل عام، بالإبل وتربيتها والعناية بها، في إطار تمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد إلى آلاف السنين.

كما يسـلّط المهرجـان الضـوء علـى دور الإبـل فــي ثقافـة وتـراث دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة ومجلـس التعـاون لدول الخليج العربية، وذلـك مـن خلال مزاينـات الإبل في إمارة أبوظبي للسلالات الأصيلة من فئات المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح، وتشمل الدورة الجديدة كذلك إطلاق جائزة «بيرق الإمارات» لفئتي «المحليات والمجاهيم» بقيمة 6 ملايين درهم، حيث تتبع آلية جديدة تعتمد على النقاط وتُعد الأولى من نوعها في مسابقات مزاينات الإبل.

ويأتي انعقاد المهرجان في ظل جائحة «كوفيد- 19» مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للأفراد والوفود المشاركة من داخل وخارج الدولة، والإجراءات الصحية الاحترازية في مواقع المهرجان وفي العزب وشبوك المزاينات، ليؤكد حرص اللجنة على الإسهام في التعافي من «الجائحة» وعودة الحياة إلى طبيعتها مع المهرجانات التراثية السنوية والمزاينات التي تبرز مكانة الإمارات حاضنة إقليمية وعالمية لجهود الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.