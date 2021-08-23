«الصحة» تطلق «حقيبة الطعام المدرسية»

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلةً في إدارة تعزيز الصحة، فعاليات برنامج «حقيبة الطعام المدرسية» التي تستمر حتى 9 سبتمبر 2021، ويتضمن البرنامج الذي يأتي ضمن حملة «العودة إلى المدارس» مجموعة كبيرة من الأنشطة التوعوية التي تم تصميمها بطريقة مبتكرة، بهدف تمكين الوالدين وتزويدهم بالمهارات اللازمة لإعداد حقيبة الطعام المدرسية لأطفالهم بشكل صحي، وتشجيع الأطفال على تناول الطعام الصحي والابتعاد عن الوجبات ذات السعرات العالية.

حيث يتضمن البرنامج تنظيم مجموعة من الأنشطة التثقيفية لتوعية الأمهات بالطرق الصحية لإعداد حقيبة الطعام المدرسية، إلى جانب عقد دورات طهي افتراضية، وذلك بهدف تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات اللازمة عن المكونات الصحية لحقيبة الطعام المدرسية وطرق تخزينها، بالإضافة إلى تنظيم فقرة الطبخ المباشر، والتي تتضمن إعداد وجبات صحية وخفيفة.

كما ستشهد الفعاليات توزيع كتيب الوصفات ومخطط لتجهيز مكونات الحقيبة المدرسية في مراكز التسوق على مستوى الدولة، إلى جانب نشر رسائل توعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة لتزويد الجمهور بالمعلومات اللازمة التي تساعدهم في اتخاذ خيارات ذكية تجاه القيمة الغذائية السليمة لأطفالهم في حقيبة الطعام المدرسية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم مسابقة إلكترونية تفاعلية بالتعاون مع «مجموعة اباريل» لتشجيع أفراد المجتمع على إعداد وتجربة الوصفات المثالية للحقيبة المدرسية، حيث سيتم توزيع 200 صندوق في مراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة في محلات هايما وذاتشيلدرنز بليس، ويتضمن الصندوق على الوصفة التي يجب إعدادها والأدوات المعيارية بالإضافة إلى كتيب الوصفات.

وأشار الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن إطلاق برنامج «حقيبة الطعام المدرسية» يأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في تنظيم البرامج التوعوية النوعية، الهادفة إلى تعزيز الأنماط والسلوكيات الوقائية والممارسات السليمة لدى الأطفال، وذلك انطلاقاً من حرصها على تنشئة أجيال المستقبل بطريقة صحية سليمة وتوفير السلامة النفسية والبدنية، وتعزيز مستويات الرعاية الصحية وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أهمية إطلاق البرنامج الذي يأتي ضمن أنشطة المبادرة الوطنية «تعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية في المجتمع» في ترسيخ الجانب الوقائي وتخفيض معدل الأمراض المتعلقة بنمط الحياة.