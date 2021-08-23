توعية أطفال الشارقة بالقيادة الآمنة للدراجات الكهربائية

الشارقة (الاتحاد)

نشرت إدارة سلامة الطفل، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، فيديو توعوياً عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، يتناول إرشادات ومعايير السلامة عند قيادة الدراجات الكهربائية بأنواعها المختلفة.

وتضمنت الإرشادات عدم قيادة الدراجات الكهربائية على الطرق العامة، وألا يقل عمر من يقودها عن 14 عاماً، والتزام مستخدمي الدراجات بارتداء خوذة واقية وملابس فسفورية واضحة والتأكد من وجود إنارة أمامية وخلفية، إلى جانب الحرص على إيقاف الدراجة الكهربائية في المواقف المخصصة لها في حال توفرها، وترك مسافة أمان كافية بين الدراجات من جهة لضمان عدم اصطدامها ببعضها، وبينها وبين المشاة.

وفي حال استخدام (السكوتر الكهربائي) نبّهت الإرشادات إلى عدم حمل راكب آخر، وعدم القيادة بصورة تعرض المستخدم للخطر أو تشكل خطراً على غيره.

ودعت إدارة سلامة الطفل أولياء الأمور لمتابعة أطفالهم وتوعيتهم بضرورة الالتزام بكافة قواعد السلامة، بعد ملاحظة أن أغلب الحوادث التي يتعرض لها الأطفال أثناء استخدام الدراجات الكهربائية تقع ضمن حوادث الدهس من قبل مركبات أخرى، نتيجة قيادة الأطفال لهذا النوع من الدراجات في الطرقات العامة.

وأوصت الإدارة أولياء الأمور بالحرص على إيصال المعلومات الإرشادية إلى أطفالهم بوضوح يمكنهم من الحذر والالتزام بقيادة الدراجات وفقاً للقواعد التي تضمن سلامتهم، مؤكدة أهمية دور الأسرة في وضع أساس الوعي لدى أطفالها، لحماية أنفسهم من مخاطر الطريق عند قيادة الدراجات سواء الهوائية أو الكهربائية.