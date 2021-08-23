تخريج منتسبي دورة الاستجابة للحالات الطارئة للخدمة الوطنية

دبي (الاتحاد)

شهد العميد راشد خليفة الفلاسي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، تخريج دورة الاستجابة للحالات الطارئة رقم (35)، لمنتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية، بحضور العقيد راشد ثاني المهيري، مدير مركز شرطة الموانئ بالوكالة، والمقدم أيوب المشرخ مدير إدارة تدريب عمليات الشرطة بالوكالة، والملازم أحمد ناصر الحرازي رئيس قسم الاستجابة للحالات الطارئة، وعدد من الضباط والمشاركين في الدورة.

وقال العميد الفلاسي: إن القيادة العامة لشرطة دبي حريصة كل الحرص على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار، وكذلك تزويدهم بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهم فن التعامل مع الجمهور لعكس صورة مشرفة وسمعة طيبة تليق بمستوى شرطة دبي التي تحتل مكانة رائدة بين المؤسسات الأمنية على مستوى العالم، وذلك لما يتمتع به منتسبوها من أخلاق عالية وتعامل إنساني يشيد به كل من تعامل مع ضباطها وأفرادها.