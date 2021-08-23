تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:14 والمد الثاني عند الساعة 02:10 والجزر الأول عند الساعة 08:31 والجزر الثاني عند الساعة 20:04 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً .. ويحدث المد الأول عند 11:12 والمد الثاني عند الساعة 23:45 والجزر الأول عند الساعة 17:25 والجزر الثاني عند الساعة 05:17 .