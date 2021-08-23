«تدوير» ينجز مشاريع حيوية خلال النصف الأول من العام

أبوظبي (الاتحاد)

أنجز مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خلال النصف الأول من العام الجاري مشاريع حيوية على صعيد إدارة جمع ونقل النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة والمشاريع والمنشآت وإدارة التعرفة والترخيص.

ونجحت إدارة المشاريع والمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري في معالجة 23.361.82 طن من النفايات البلدية الصلبة، ومعالجة 692.623.73 طن من النفايات التجارية والصناعية، ومعالجة 1.307.841.94 طن من نفايات الهدم والبناء، ومعالجة 14.957.17 طن من نفايات العزب والمزارع. كما نجحت الإدارة في معالجة 4.289.12 طن من الحيوانات النافقة، ومعالجة 47.248.66 طن من النفايات الخطرة والطبية.

وواصلت إدارة مشاريع الجمع والنقل تحقيق المزيد من الإنجازات فيما يتعلق بالمعدل الشهري لإحصائيات النفايات بالطن، فقد بلغت المخلفات كبيرة الحجم 270.109.78 طن، والمخلفات الحيوانية من العزب والمزارع 252.735.97 طن، والحيوانات النافقة 4.847.13 طن، والإطارات المستعملة 8.713.90 طن، والنفايات البلدية الصلبة 942.147.45 طن.، والمخلفات الخضراء 375.424.76 طن، ونفايات الهدم والبناء 1.700.592.56 طن، ومخلفات المسالخ 19.492.30 طن.

وقال معالي فلاح الأحبابي، رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات(تدوير): «إن الإنجازات والمبادرات التي يقدمها المركز تمثل إضافة نوعية تعزز ثقة المجتمع، وتقوم أساساً على الاستراتيجيات التي تضعها القيادة الرشيدة للوصول إلى أرقى المستويات في خدمة مجتمع إمارة أبوظبي».