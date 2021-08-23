تدريب 25 ألف تربوي على العودة الآمنة للمدارس

تنطلق الیوم فعالیات أسبوع التطویر المھني، ضمن استعدادات مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي لانطلاق العام الدراسي الجدید 2022-2021. ویستھدف التدريب 25 ألفاً من القیادات المدرسیة والمعلمین والكوادر الإدارية والتدریسیة وقیادات ومعلمي ریاض الأطفال.

وصُممت حقائب تدریبیة تحاكي طبیعة العودة الاستثنائية وبما یضمن سلامة كافة مكونات المجتمع المدرسي وبما یعزز دور القیادات المدرسیة في متابعة مدى الالتزام بتدابیر الصحة والسلامة داخل أروقة المدارس.ویركّز أسبوع التطویر المھني والذي یعقد عن بُعد في المدارس، على محور العودة الآمنة للمدارس ورفع جاھزیة القیادات المدرسیة والمعلمین والمشرفین وكافة عناصر العملیة التعلیمیة، بھدف إنجاز عودة آمنة للطلبة إلى جانب العمل على رفع مھارات الكوادر التدریسیة في عدد من الحقول التربویة المتنوعة.