انخفاض حالات الطلاق وارتفاع عقود الزواج في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كشفت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة عن انخفاض حالات الطلاق المثبتة في الشارقة 49% خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير، فبراير، مارس) لتصل إلى 39 حالة، مقارنة مع الحالات المثبتة في الربع الأول من العام الماضي والبالغ عددها 77 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد عقود الزواج 19% في الربع الأول من 2021 ليصل إلى 624 عقداً، مقارنة مع 523 عقداً مسجلاً في الربع الأول من 2020.

وأظهرت مؤشرات الدائرة أن عدد حالات الطلاق بين مواطن ومواطنة بلغ 25 حالة من إجمالي الحالات المسجلة في الربع الأول من العام الجاري، بينما بلغ العدد بين مواطن وغير مواطنة 9 حالات وبين غير المواطنين 4 حالات، في حين لم تسجل سوى حالة واحدة بين مواطنة وغير مواطن.

أما بالنسبة لحالات الطلاق في الربع الأول من العام 2020، فتوزعت على 30 حالة بين مواطن ومواطنة و18 حالة بين مواطن وغير مواطنة و27 حالات بين غير المواطنين، حالتين بين مواطنة وغير مواطن.

ووفقاً لإحصاءات الدائرة للربع الأول من العام الجاري، فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة بين مواطن ومواطنة 355 عقداً من إجمالي عدد العقود المسجلة، بينما بلغ العدد بين مواطن وغير مواطنة 78 عقداً، وبين غير المواطنين 175 عقداً، وبين مواطنة وغير مواطن 16 عقداً.

في حين بلغ إجمالي عقود الزواج المسجلة في الربع الأول من العام الماضي بين مواطن ومواطنة 299 عقداً، وبين مواطن وغير مواطنة 166 عقداً، وبين غير المواطنين 20 عقداً، أما عدد العقود المسجلة بين مواطنة وغير مواطن فبلغ 38 عقداً.