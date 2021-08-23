تعقيم 564 مدرسة وسيناريوهات لتوزيع الطلبة داخل الصفوف

دينا جوني (دبي)

انتھت مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي من اتخاذ كافة الاستعدادات المیدانیة تمھیداً لعودة الطلبة إلى مدارسھم، تزامناً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي 2021-2022 في 29 أغسطس الجاري.

وحرصت المؤسسة على ضمان صحة وسلامة الطلبة والكوادر التدریسیة والإداریة، عبر حزمة من الإجراءات والتدابیر الوقائیة والإحترازیة التي من شأنھا تأمین عودة الطلبة إلى مقاعدھم الدراسیة من دون عوائق ضمن الدوام الحضوري، مع إبقاء خیار التعلم عن بُعد قائماً لولي الأمر.

وبّینت المؤسسة أن فرقھا المیدانیة المختلفة سارعت إلى تھیئة المدارس والتأكد من جاھزیتھا فور الإعلان عن عودة التعلیم الحضوري في مدارس الدولة المختلفة. وقد تم الانتھاء من تعقیم كافة المدارس الحكومیة التي ستستقبل الطلبة عند عودتھم والبالغ عددھا 564 مدرسة في مختلف مناطق الدولة، إلى جانب وضع المخططات والسناریوھات المختلفة لتوزیع الطلبة في الصف الدراسي في ظل تطبیق إجراءات التباعد الجسدي، بحسب قرار الجھات المختصة في الدولة. كما وضعت المؤسسة آلیات للدخول الآمن إلى المدارس وإدارة حركة الطلبة داخلھا.