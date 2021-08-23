سفير الدولة يلتقي وزير الصحة الكويتي

الكويت (وام)

التقى الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى دولة الكويت، معالي الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزير الصحة الكويتي، بمكتبه بمقر الوزارة.

وأكد السفير حرص دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات بما يحقق طموحات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. من جهته، أشاد معالي الوزير الصباح بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على الصعد والمجالات كافة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها، وخاصة في القطاع الصحي، كما تم خلال اللقاء استعراض جهود مواجهة جائحة «كوفيد-19»، والتنسيق بين البلدين الشقيقين في الحد من انتشار «الجائحة».