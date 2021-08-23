«الشارقة للعمل التطوعي» تكرم الفائزين بنسختها الـ 18

الشارقة (وام)

كرمت جائزة الشارقة للعمل التطوعي الفائزين بالدورة الـ18، في حفل افتراضي تم بثه عبر تلفزيون الشارقة، برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتُمنح الجائزة التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لرواد العمل التطوعي في مختلف المجالات والفئات من الأفراد والمؤسسات.

وأكدت عفاف إبراهيم المري، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، رئيس مجلس الأمناء، أن الجائزة على مدى عقديْن من الزمن لا تزال حافلة بأثرها الإيجابي في تعزيز مسيرة العمل التطوعي، وتعزيز قيمه بين الأفراد والمؤسسات والفرق والمجموعات التطوعية، ليشكل التطوع وجهة سامية في المشروع التنموي المجتمعي الذي يكرس المسؤولية المجتمعية والاجتماعية تجاه المؤسسات والأفراد كأحد نماذج العمل التطوعي، لا سيما أن الجائزة شهدت العديد من التحديثات والتطوير المستمر، نظراً لطبيعة أهداف الجائزة المجتمعية المستدامة التي وضع رؤيتها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتعزيز مكانة العمل التطوعي وترسيخ ثقافته مجتمعياً ومؤسسياً.

كما تمت إضافة برامج المسؤولية المجتمعية، ضمن مجال المبادرة بأعمال تطوعية ضمن المسؤولية المجتمعية التي تساهم في خدمة المجتمع من خلال حل مشكلة تواجهه أو تواجه شريحة فيه أو كذلك تسهم في تنميته وتحسين مستواه المعيشي، مضيفة إلى حرص الجائزة في ترسيخ مفهوم العمل التطوعي في إطار المسؤولية المجتمعية ضمن فئاتها وبرامجها التي تطرحها. وقال محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «إن التأكيد على قيمة وأثر العمل التطوعي واحدة من الرسائل المركزية التي تتبناها هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في مجمل جهودها الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، وذلك انطلاقاً من الهوية الإماراتية الأصيلة، ومن الرؤى الجوهرية التي قاد منها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المشروع الحضاري والثقافي لإمارة الشارقة، لذلك نتمنى أن نكون نموذجاً يحتذى به لمزيد من أصحاب القلوب والأيادي المعطاءِ والبناءة محلياً، وعربياً، وعالمياً».

وأكد الدكتور جاسم محمد الحمادي، أمين عام الجائزة، أن الجائزة تحرص على تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورسالتها التي تسعى من خلالها إلى غرس القيم التطوعية ومسؤوليته المجتمعية، مشيراً إلى أن سعي الجائزة المستمر في تقدير وتشجيع كافة الفئات في ميدان العمل التطوعي ممن أسهموا بجهودهم ووقتهم ومالهم ودعمهم في رفد البيئة المجتمعية ومؤسساتها بعطاءات دائمة ومستديمة.