جهاز ذكي للتعرف على نسب المعادن في الجسم بدقة وسرعة

أبوظبي (الاتحاد)

وفرت من خلال الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، جهازاً ذكياً يسمى «الأوليجو تشيك»، وذلك في عيادات التغذية، لاستخدامه في الكشف عن نسب المعادن والفيتامينات في الجسم في زمن قياسي ودقة عالية من خلال مسحة سريعة على اليد.

وقالت هدى النعيمي، أخصائية التغذية في مركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل التابع للخدمات العلاجية الخارجية: «نسعى في شركة «صحة» لتوفير خدمات صحية عالية الجودة باستخدام أحدث التقنيات، إذ يمَّكِن جهاز «الأوليجوتشيك» أخصائيي التغذية من تحديد نسب المعادن والفيتامينات في الجسم بشكل سريع، ووضع نظام غذائي مناسب لكل فرد حسب حالته الصحية والمشاكل التي يواجهها ليمكنهم من تحقيق نتائج أفضل».

ومن جانبها قالت فاطمة الكندي، أخصائية التغذية في مركز بني ياس للرعاية الصحية، التابع للخدمات العلاجية الخارجية إحدى منشآت شركة «صحة»: إن شركة «صحة» زودت عيادات التغذية بجهاز ذكي جهاز «الأوليجو تشيك» سهل الاستخدام، ويعطي النتائج في لحظات ودقة متناهية، بحيث يتعرف أخصائي التغذية من خلال النتائج التي يقدمها الجهاز الذكي على نسب المعادن في الجسم، ويحدد مكْمَن الخلل مما يساعد أخصائي التغذية بوضع خطة علاجية لتصحيح الخلل في الجسم من خلال السلوكيات الغذائية. وأضافت أن عيادات التغذية مزودة كذلك بجهاز تحليل كتلة الجسم الذي يقيس نسبة العضلات والدهون وكثافة العظام، وكلها أمور تساعد أخصائي التغذية على وضع خطة التغذية العلاجية المناسبة.

وسلطت فاطمة الكندي، أخصائية التغذية في مركز بني ياس للرعاية الصحية، الضوء على قصة علاج عايدة، البالغة من العمر 48 عاماً، ووزنها 86 كيلوغراماً، وابنتها حمامة، البالغة من العمر 12 عاماً، ووزنها 82 كيلوغراماً، إذ حضرت الأم وابنتها إلى عيادة التغذية ولديهما شعور بالإحباط نتيجة زيادة وزنهما.

وقالت إن عايدة كانت تعاني من متلازمة تكيس المبايض، وكان الجميع يطلبون منها إجراء جراحة استئصال المعدة، وفي الوقت نفسه تعرضت الابنة حمامة للمضايقة والتنمر في كل مكان نتيجة لوزنها الزائد.

عيادات تغذية

وتوفر شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عيادات التغذية في العديد من المراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية مثل: مركز المشرف التخصصي للأطفال، الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، مدينة محمد بن زايد، البطين، المقطع، الباهية، مدينة خليفة، بني ياس، الفلاح، والسمحة في أبوظبي، أما بالنسبة لمنطقة العين فتتوفر عيادات التغذية في مراكز: عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، الهيلي، الجاهلي، نعمة، الطوية التخصصي للأطفال، المويجعي، مزيد، اليحر، الهير، سويحان، في حين توفر جهاز فحص «الأليجو تشيك» الذكي في مراكز: مدينة خليفة، البطين، الزعفرانه للتشخيص والفحص الشامل، المقطع، بني ياس، الباهية، الفلاح، في أبوظبي، ومراكز هيلي، نعمة، ومركز عود التوبة للتشخيص والفحص الشامل في العين، بالإضافة لتوفيره ضمن خدمات الرعاية المنزلية.