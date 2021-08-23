سفير الدولة يبحث مع وزيرة المياه الموزمبيقية أوجه التعاون

مابوتو (وام)

التقى خالد إبراهيم عبدالعزيز شهيل القحطاني سفير فوق العادة ومفوض للدولة لدى جمهورية موزمبيق، معالي أغوشتا دي فاطمة شريف ماييتا وزيرة البحر والمياه العميقة والمصايد، وذلك في مقر الوزارة، وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات وموزمبيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير أهمية العلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات وموزمبيق، وفرص التعاون الواعدة بين البلدين في المجالات البحرية. ورحب بمشاركة وزارة البحر والمياه العميقة والمصايد في إكسبو 2020 دبي، معتبراً أن هذه المشاركة تعد فرصة لعرض منتجات موزمبيق للأسواق العالمية وجذب الاستثمارات.

من جهتها أعربت معالي أغوشتا دي فاطمة شريف ماييتا عن رغبة الوزارة في الاستفادة من خبرات دولة الإمارات في مختلف المجالات التي تعنى بها الوزارة خاصة في مجال الثروة السمكية، مشيرة إلى استعدادات الوزارة بالتنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، لعرض إمكانات موزمبيق في مجال الثروة البحرية، كما وجهت معاليها الدعوة للسفير للمشاركة في الدورة الثانية لآلية الاقتصاد الأزرق، والتي تستضيفها موزمبيق في شهر نوفمبر 2021.