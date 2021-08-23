المؤتمر العربي لعلوم الوراثة البشرية 8 ديسمبر

دبي (وام)

ينظم المركز العربي للدراسات الجينية، أحد مراكز جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية الذي سيعقد افتراضياً يومي 8 و9 ديسمبر المقبل. وأعلن المركز فتح باب التسجيل للمؤتمر الذي سيشارك فيه عدد من الأطباء المختصين بعلوم الوراثة البشرية من المنطقة وخارجها، من خلال الموقع الرسمي للمركز العربي، حيث سيكون التسجيل مجاناً. وقال الدكتور محمود طالب آل علي، مدير المركز العربي للدراسات الجينية، رئيس المؤتمر، إن الحدث سيناقش موضوع علم الجينوم في العالم العربي، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة تتضمن آخر التطورات في مجال الأمراض النادرة والبيانات الجينومية العربية الضخمة وجينوميات العدوى والمناعة وعلم الجينوم والمجتمع، وذلك من خلال محاضرات سيقدمها عدد من العلماء والباحثين. وأشار إلى أنه لأول مرة منذ بداية سلسلة مؤتمرات المركز يتم تنظيم المؤتمر افتراضياً بالكامل تماشياً مع سياسة الدولة للحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، لافتاً إلى أن تنظيم المؤتمر افتراضياً يتيح فرصة المشاركة لأكبر عدد من الأطباء المتخصصين من خارج الإمارات. وأكد عبدالله بن سوقات، المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية، نجاح النسخ السابقة من المؤتمر، منوهاً بأن المؤتمر يعتبر منصة لجميع المتخصصين في مجال الوراثة البشرية من جميع أنحاء العالم لاستعراض وتبادل كل ماهو جديد في هذا المجال والتعاون البناء بين العلماء، ما يسهم في الارتقاء بالبحث العلمي في العالم بشكل عام والعالم العربي بشكل خاص، وتوجه بالشكر إلى هيئة الصحة بدبي وجمعية الإمارات الطبية ووزارة الصحة على دعمهم المؤتمر. وسيوفر المؤتمر العربي التاسع لعلوم الوراثة البشرية منصة لمناقشة التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال، والتي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من التعاون والدعم من دول مثل الإمارات والسعودية، حيث إن لكل منها مشروع الجينوم الخاصة بها.