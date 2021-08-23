لتطبيق العودة الآمنة للطلبة.. تدريب المعلمين وكوادر إضافية

دينا جوني (دبي)

توجّهت أمس الكوادر التعليمية والإدارية إلى مراكز عملهم في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة في اليوم الأول من دوامهم في العام الدراسي الجديد 2021-2022.

وأفاد عدد من مديري المدارس باكتمال نصاب حضور الموظفين أمس الأحد، إلا من لم يحظ منهم بنتيجة سلبية لفحص كوفيد-19، فلازموا منازلهم مع اتباع الإجراءات المطبقة والمعتمدة من الجهات الصحية في الدولة. وأضافوا أن المدارس تستعد لاستقبال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد، الذي سينطلق يوم الأحد المقبل 29 أغسطس.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جملة من الإجراءات المتعلقة بعودة الكوادر التعليمية والإدارية إلى مقار العمل وكيفية الحفاظ على سلامتهم وسلامة محيطهم خلال الدوام المدرسي.

وتتضمن تلك الإجراءات وضع خطة تضمن التباعد في بيئة العمل لتقليل انتشار الفيروس، بما في ذلك إعادة توزيع الكوادر التعليمية والإدارية في بيئات العمل وغرف الاستراحة وغرف المعلمين ومكاتب الإداريين والحمامات لتطبيق المسافة الآمنة في التباعد الجسدي. وكذلك استبدال الدورات التدريبية التي تعقد في قاعات مراكز التدريب، بدورات تدريبية افتراضية تضمن تحقيق الهدف والحفاظ على تطبيق المسافة الآمنة، بالإضافة إلى تعديل جداول الكوادر التعليمية والإدارية لتطبيق استراتيجيات المسافة الآمنة، وتقييم جميع مساحات العمل الأخرى للحفاظ على التباعد الجسدي.

وتتضمن قائمة التدقيق الخاصة عند تشغيل المنشآت التعليمية أثناء الجائحة، إشراك الكوادر التعليمية والإدارية في خطط كوفيد-19، وتوفير التدريب وأماكن الإقامة اللازمة، والتأكد من أن نسب الكوادر التعليمية والإدارية كافية لمتطلبات العودة الآمنة للمنشأة، والتباعد الجسدي، وتعلم الطلبة، واحتياجات الصحة والسلامة في التعامل مع فيروس كورونا.

وكذلك تدريب وتطوير المعلمين في الاستخدام السليم لمعدات الحماية، وآداب السعال والعطس، وإبعاد اليدين عن الوجه، والإكثار من غسل اليدين.

وبالنسبة للموارد البشرية، فقد دعت المؤسسة إلى بضرورة توفير معلمين إضافيين في حال تقليل أعداد الطلبة في الصفوف، مع اعتماد الوسائل التقنية والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية اعتماداً فعالاً لإنجاز متابعة وتوثيق المهام، والمهام اليومية ومتابعة إنتاجية الإداريين والمعلمين.

وكذلك تخصيص أوقات لمواعيد حضور وانصراف الكادر التعليمي والإداري تختلف عن أوقات حضور أولياء الأمور بما يمنع التقاءهم.

وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي قد ذكرت قبل أيام على حسابها على «تليغرام»، بأن فرقها تعمل حالياً على رفع جاهزية 564 مدرسة حكومية على مستوى الدولة، لاستقبال الطلبة مشيرة إلى أن المدارس والفرق الميدانية تعمل على تعزيز وتوفير بيئة مدرسية وتعليمية آمنة، وحاضنة لإبداعات الطلبة.

وأكدت المؤسسة أنها اعتمدت خطة تشغيلية متكاملة لإدارة حركة الطلبة في مدارسهم، تراعي سلامتهم، وفي الوقت نفسه تتيح لهم الاستمتاع بمرافق مدارسهم، مطالبةً الجميع من أولياء أمور الطلبة ومعلمين ومديري المدارس وأفراد المجتمع بضرورة التكاتف من أجل بداية آمنة للعام الدراسي.

وتعقد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بدءاً من اليوم الاثنين جلسات تدريبية عن بُعد للمعلمين تتعلق بمنصة ألف للتعليم وكيفية توظيفها في العملية التعليمية.

وسيتم خلال الجلسات التي ستعقد باللغتين العربية والإنجليزية مشاركة آخر تحديثات المنصة وتوضيح كيفية التطبيق خلال الحصة الدراسية للمعلمين، بهدف توفير عملية تعليم وتعلم ناجحة وفعالة.

9 إجراءات لخدمات الدعم داخل المنشآت التعليمية

حدد دليل إجراءات تشغيل المنشآت التعليمية أثناء جائحة كورونا، تسعة إجراءات لتقديم خدمات الدعم للمنشآت التعليمية. ومن أبرز الإجراءات المعتمدة تطبيق بروتوكول الممر الأخضر لدخول الدعم والصيانة أثناء وجود الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في المنشآت التعليمية، وتوفير خدمات التنظيف المستمرة لدورات المياه بعد استخدامها مباشرة، وجمع أعمال الصيانة داخل المنشآت التعليمية بوساطة الجهات المعتمدة، وإجراء التنظيف والتعقيم المنظم لأجهزة التكييف في المنشآت التعليمية خارج أوقات اليوم الدراسي وفقاً لجداول معلنة مع المتابعة الدقيقة، على أن تتم مراقبة معايير الأداء والصحة والسلامة لجميع الموردين. ومن الإجراءات أيضاً قياس درجة حرارة عمال الشركات المقدمة للخدمات قبل دخولهم مباني المنشآت التعليمية، وفي حال الاشتباه بالإصابة يتم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية، والتأكد من خلو مقدمي الخدمات من أعراض الحمى والسعال وآلام الجسم والصداع وضيق التنفس، وتوجيههم باتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وتوجيه مقدمي الخدمات للإفصاح عن حالات الإصابة أو مخالطة المصابين أو المشتبه بإصابتهم، وفحص المخالطين وعدم الحضور إلى مباني المنشأة التعليمية إلى حين ظهور نتيجة الفحص واتخاذ التدابير الوقائية. وقبل الدخول إلى المنشأة التعليمية يجب على المتعاقدين توقيع وثيقة الإقرار بالإبلاغ عن أي حالات إصابة مشتبه بها بين الموظفين.