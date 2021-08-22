«صناع التغيير» لتنمية معارف طلبة الجامعات

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، أمس، وبالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية برنامج «صناع التغيير»، الذي يستهدف طلبة الجامعات في الدولة والمبتعثين، وهو عبارة عن سلسلة من البرامج التدريبية التخصصية الهادفة إلى تنمية المهارات وتعزيز المعرفة.

ويستمر البرنامج حتى 26 من أغسطس الجاري، ويستهدف 50 طالباً وطالبة من مختلف جامعات الدولة والمبتعثين، الملتحقين في العديد من التخصصات الجامعية المختلفة مثل: الهندسة، السياسة، القانون، الطب، والموارد البشرية، في درجتي البكالوريوس والماجستير.

وتستهدف سلسلة «صناع التغيير» أبرز العقول الشابة من طلبة الدراسات العليا في 6 مجالات تنموية حيوية تشكل ركيزة مهمة في نجاح رؤية الإمارات 2071، حيث تركز على تنمية المعرفة الحالية لديهم في مجالات، التعليم، الاقتصاد وتنمية المجتمع، وتسعى إلى تشكيل مساراتهم المهنية مستقبلاً. وتعتبر الدبلوماسية ثالث محطة من سلسلة «صناع التغيير»، حيث نفذت الوزارة في يونيو 2020 برنامجاً في مجال الاستدامة، وفي ديسمبر 2020 في مجال التكنولوجيا مع شركاء متخصصين في المجال ذاته.

وسيقدم المحاضرات الدكتورة آمنة الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، وعمر غباش مساعد الوزير للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وماجد السويدي سفير دولة الإمارات لدى إسبانيا والفاتيكان وأندورا، ولودي امبراختس سفير مملكة هولندا لدى دولة الإمارات، وغيرهم من المسؤولين والمتخصصين.

سيتم طرح البرنامج افتراضياً حيث سيتمكن الطلبة من خلال هذه الدورات التدريبية من التعرف على تأثير وأهمية الدبلوماسية في مختلف الجهات الداخلة والخارجية بالدولة.

وتشكل سلسلة «صناع التغيير» داعماً مهماً لألمع العقول الإماراتية من الشباب الجامعيين في 6 تخصصات تتوافق استراتيجياً مع خطط ورؤية الإمارات المستقبلية، وتهدف البرامج التي تشمل التعليم والحكومة والاقتصاد والتماسك المجتمعي إلى رعاية وتطوير المواهب الشابة الإماراتية المتميزة نحو الصناعات الرئيسية في الدولة التي تم تسليط الضوء عليها كأولوية في الأهداف الأساسية للذكرى المئوية، بما في ذلك علوم الصحة، والفضاء، والابتكار، والتكنولوجيا، ويحظى المشاركون في البرنامج بالعمل مع القادة والشركاء في التخصصات ذات الصلة في بناء المعرفة التأسيسية في المسار.

ويتيح البرنامج الفرصة للشركاء والمتخصصين بتقديم رؤيتهم، ورسالتهم، لتوعية الطلبة حول النشاطات المختصة، والمبادرات المستقبلية، وتوجهات المؤسسة أو الشركة، كما يزيد من وعي وإدراك الطلبة، ويساعدهم في فهم المسارات الوظيفية والتدريبية المتاحة في الساحة المهنية، وتعزيز مهاراتهم.