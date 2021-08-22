منح دراسية للمتفوقين في جامعة العين

العين (وام)

خصصت جامعة العين باقة متنوعة من المنح الدراسية والمساعدات الإنسانية لطلبتها استعداداً للعام الأكاديمي الجديد، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها في تهيئة بيئة تعليم متميزة للطلبة المتفوقين وغيرهم ممن تنطبق عليهم المعايير التي حددتها الجامعة للتمتع بالمنح الدراسية.

وتقدم الجامعة لطلبة البكالوريوس منحاً كاملة تغطي 100% من الرسوم الدراسية للخمسة الأوائل على مستوى الدولة من خريجي الثانوية العامة، وخصومات تصل إلى 30% من إجمالي رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الأول لخريجي الثانوية العامة الحاصلين على معدلات 90% فما فوق. و40% للطلبة الدارسين في الجامعة والمتفوقين أكاديمياً شريطة أن يكونوا قد أتموا 15 ساعة معتمدة كحد أدنى في الفصل الدراسي الأول أو الثاني وبمعدل فصلي لا يقل عن 3.6 من 4.0. فيما يتم منح الطلبة المتميزين في الأنشطة اللامنهجية منحة لفصل دراسي واحد.