‏تطوير حلول لمواجهة أبرز التحديات.. ‏5 مبادرات تعزز الابتكار الفضائي

ناصر الجابري (أبوظبي)

‏يعزز قطاع الفضاء الوطني مفهوم الابتكار، من خلال العديد من المبادرات ،والتي تعمل عليها الجهات العاملة في برنامج الفضاء الإماراتي، منها 5 مبادرات تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للقطاع، والتي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء، بهدف ضمان استدامة ونمو قطاع الفضاء وتحقيق العوائد العلمية والمعرفية منه، واستمرارية مكانة الدولة عالمياً، باعتبارها إحدى الدول الرائدة والبارزة فضائياً، حيث تشكل الحلول المبتكرة جزءاً رئيساً من مكوناتها.

وتتضمن المبادرات التي ترتبط بمفاهيم الابتكار، تطوير النظم والقدرات لتعزيز الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، من خلال إيجاد الحلول الابتكارية للتحديات الأرضية الراهنة، والاستفادة من التقنيات المتطورة والحديثة واستخدام أبرز التطبيقات التقنية، حيث يسهم الابتكار في رفع مستويات الاستفادة من الأقمار الاصطناعية وتحليل البيانات المتاحة، كما يتيح المجال للوصول إلى استخدامات بفعالية أكبر وتكلفة أقل.

‏وتشمل المبادرات، تطوير وتعزيز استخدام وتقنيات وتطبيقات الأقمار في إدارة الكوارث والأزمات الوطنية، حيث يؤدي الابتكار إلى رفع مستوى فاعلية الأقمار الاصطناعية والتطبيقات المرتبطة بها، وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة المعلوماتية بشأنها، وهو الأمر الذي يعزز من استفادة الجهات المعنية ضمن مختلف القطاعات باستخدامات الأقمار الاصطناعية وتطبيقاتها، كما يؤدي إلى ضمان التوظيف الأمثل للتكنولوجيا لمواجهة التحديات الناجمة عن الكوارث والأزمات.

‏وتتضمن المبادرات، إطلاق مشاريع بحثية في المجالات ذات الصلة، وذلك بهدف تطوير القدرات المحلية المتقدمة في البحث والتطوير والتصنيع لتكنولوجيا الفضاء، حيث تعد الأبحاث العلمية منصة تفاعلية للمبتكرين، لتجربة الرؤى والنظريات العلمية وتطبيقها في ميادين محاكية للواقع، كما تعد فرصة للحصول على المزيد من الاستكشافات العلمية، وهو ما يتطلع له برنامج الفضاء الإماراتي عبر تدشين مجموعة من المشاريع البحثية ضمن استراتيجية القطاع الحالية.



برنامج وطني للأقمار الصغيرة

‏وتشمل المبادرات، إنشاء برنامج وطني للأقمار الصغيرة لتشجيع وتنسيق المشاريع ودعم الأفكار المبتكرة، حيث تعد الأقمار الاصطناعية المصغرة، بوابة للطلبة لاستكشاف آلية العمل في مشاريع الفضاء المختلفة، وفرصة للجامعات لجذب الطلبة نحو الانخراط في التخصصات العلمية ذات الارتباط بعلوم الفضاء وبناء مشاريع تتماشى مع مشاريع الإمارات الفضائية الحالية، حيث شهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من الأقمار المصغرة ومنها مزن سات وماي سات 1 وظبي سات، بسواعد من طلبة الجامعات وبكوادر علمية متخصصة في عدد من القطاعات المعرفية.

‏وتتضمن المبادرات، إنشاء وتصميم مسابقات وطنية ودولية للعلوم والتطبيقات والحلول الفضائية، حيث شهدت الفترة الماضية تنفيذ عدد من المشاريع بناء على مخرجات برنامج «جيوتيك للابتكار» والذي أطلقته وكالة الإمارات للفضاء، بهدف تسريع نمو عدد من المشاريع الناشئة وتحويل أفكارها المُبتكرة إلى منتجات قابلة للتنفيذ والتطوير والتسويق في مجال الفضاء.