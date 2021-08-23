الإمارات والفلبين تبحثان آفاق التعاون الفضائي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل إبراهيم القاسم مستشار علوم الفضاء في وكالة الإمارات للفضاء، أمس، هياسيلين م. كوينتانا سفيرة الفلبين لدى دولة الإمارات ووفدا من وكالة الفضاء الفلبينية، وبحث الجانبان آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في قطاع الفضاء.

وتناول اللقاء سبل تعزيز تبادل المعارف والخبرات في المجال الفضائي، بما يصب في صالح تسريع نمو القطاع الفضائي والعلوم والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به في الدولتين.

ويأتي هذا اللقاء الذي استضافه مقر وكالة الإمارات للفضاء بالتزامن مع مرور 47 عاماً على بدء العلاقات الرسمية بين الدولتين.

وقال إبراهيم القاسم: «تولي وكالة الإمارات للفضاء اهتماماً خاصاً بالتعاون الدولي في مجال الفضاء، خصوصاً مع الدول الصديقة مثل الفلبين، في ظل قيام البلدين بتنفيذ خطط لتسريع نمو القطاع وتحفيز ضخ المزيد من الاستثمارات في المجالات المرتبطة به، وهو ما يخلق الكثير من الفرص للتعاون ومشاركة المعارف والخبرات».

وأضاف: «العلاقات الثنائية الاستراتيجيّة المتجذّرة بين الإمارات والفلبين مبنيّة على روح التعاون والالتزام المشترك لتمكين المواهب وتشجيع الاستثمار. ونحن نتطلع إلى توسيع الآفاق عبر برامج فضائيّة مشتركة».

ومن جانبها، أكدت هياسيلين م. كوينتانا أن دولة الإمارات تمكنت خلال سنوات معدودة من بناء قطاع فضائي نشط وسريع التطور والنمو، كما أن لدى الفلبين قطاعا فضائيا حديثا، ومن هنا تنبع أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في هذا القطاع الحيوي بهدف تبادل المعارف والخبرات وقصص النجاح.

وقالت: إن تعزيز أواصر التعاون الإماراتي الفلبيني في مجال الفضاء يعد أفضل طريقة للاحتفال بمرور 47 عاماً على بدء العلاقات الثنائية الممتدة بين الدولتين، لتدشنا بذلك مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية التي تلامس آفاقها الفضاء.