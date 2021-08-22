بلدية خورفكان تؤكد على الارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان

خورفكان (الاتحاد)

أعلنت المهندسة فوزية راشد القاضي، مدير بلدية مدينة خورفكّان، عن أهم وأبرز إنجازات أقسام البلدية المتعلقة بكافة الخدمات المقدمة للجمهور خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكدت أنّ البلدية بذلت جهودها كافة لخدمة جمهورها من المواطنين والمقيمين والمؤسسات العامّة والخاصّة، بما يساهم في الارتقاء بالمناطق التابعة لها والخدمات المقدمة للسكان بجودة عالية رغم تحديات جائحة كورونا.

وأكدت مدير بلدية خورفكان أن الأعمال الزراعية المنجزة والمعتمدة في النصف السنوي لعام 2021 ضمن المنجزات والمشروعات الجديدة التي نفّذها قسم الزراعة والحدائق العامّة، بلغ مجمل المساحات المزروعة خلال الستة أشهر الماضية في المناطق التابعة للبلدية، نحو 711700 متر مربع، شملت مشاريع التشجير تسوية التربة وزراعتها في الطرق والدوائر من النخيل والعشب الأخضر والزهور الموسمية، من مشروع جبل اليرموك والمسطح الأخضر في منتزه خورفكان بمساحة تبلغ 15398 متراً مربعاً، ومشتل البلدية الجديد في منطقة الحراي بمساحة تبلغ 1330 متراً مربعاً، وسارية العلم بمساحة 14400 متر مربع، ومشروع جبل نصب المقاومة 5400 متر مربع، ومشروع استراحة السحب 4362 متراً مربعاً، وزراعة أصناف من الزهور الموسمية (الفينكا وبتونيا) وأنواع أخرى متنوعة في الشوارع العامة والميادين.

كما نفذ قسم الزراعة والحدائق العامّة حملات زراعية متنوعة، شملت حملة تنظيف العزب القديمة في اللؤلؤية، بالتخلص من النباتات الضارة ونقل أشجار النخيل إلى مواقع جديدة، وتنظيف المسطحات الخضراء من مخلّفات الأمطار، وإعادة زراعة الأجزاء التالفة بفعل الأمطار.

كما استعرضت المهندسة فوزية القاضي إنجازات وخدمات قسم الصحة العامة وما يتبعه من شعب، حيث بلغ عدد حملات التفتيشات في شعبة رقابة الأغذية وشعبة الرقابة الصحية بقسم الصحة العامّة 5642، والرخص الجديدة 64، وتجديد الرخص 273، والإنذارات 296، ومتابعة الإنذارات 715، ومنح مهل إضافية 408، والمخالفات 239، وإلغاء بنود إنذارات 187.

وبلغ مجمل الحملات التفتيشية في شعبة الخدمات البيطرية 1075، وبلغ عدد الرخص الجديدة وتجديد الرخص 39 رخصة، إضافة إلى توجيه 23 إنذاراً، وتحرير 6 المخالفات.

ومن جهة أخرى أشارت مدير بلدية خورفكان إلى خدمات المسلخ التي بلغت 4761 من الظأن والأبقار والماعز، وبلغ مجمل عدد المعاملات في العيادة من البطاقات الصحية وشهادة لياقة صحية 1912 معاملة، وتطعيمات الكبد الوبائي 726.