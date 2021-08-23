«الاتحادية للشباب» تناقش المواطنة الإيجابية وجودة الحياة الرقمية

دبي (الاتحاد)

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب عدداً من الجلسات الحوارية ضمن «المخيم الصيفي 2021»، والذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والمختصين من مختلف المجالات، تناولت موضوعات مهمة تتعلق باستشراف المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة، ودور الشباب في خدمة الوطن، وكيفية تطوير إمكانياتهم وقدراتهم، للمساهمة في بناء الوطن بكل طاقة وإيجابية، مستفيدين من الدعم الكبير الذي تقدمه لهم القيادة الرشيدة في مختلف المجالات.

وتضمنت «الجلسات التفاعلية» حوارات مُعمقة وملهمة حول دور الشباب في المجتمع، وكيفية تعزيز هذا الدور، وما هي الفرص المتاحة أمامهم، وكيفية الاستفادة منها والانطلاق نحو المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو المئوية، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه القيادة لهم، حتى تكون دولة الإمارات مستقبلاً واحدة من أفضل دول العالم في كافة المجالات.

كما تناولت الجلسات الحديث عن الواقع الافتراضي اليوم، ومدى تأثيره على المجتمع، وكيفية التعامل معه، واستثمار الشباب لطاقاتهم وقدراتهم، وكيفية استثمار المنصات الرقمية في بناء المستقبل، حيث شاركت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، ونائب رئيس مركز الشباب العربي، في جلسة نقاشية بعنوان «الشباب والمواطنة الإيجابية»، بينما شاركت معالي حصة بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في جلسة أخرى بعنوان «المجتمع الواقعي والمجتمع الافتراضي عالم واحد»، ضمن المخيم الصيفي الذي يشتمل على أكثر من 80 برنامجاً، ونشاطاً تفاعلياً لتطوير قدرات الشباب، ورفع وعيهم.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، خلال الجلسة الحوارية الافتراضية بعنوان «الشباب والمواطنة الإيجابية»: إن «شباب الإمارات هم المورد الأساسي، وقيادتنا الرشيدة تستثمر بهم، وتدفعهم نحو المزيد من التقدم والنجاح ليكونوا دوماً في المقدمة، وليسهموا في تعزيز الإنجازات والمشاركة في مسيرة التنمية الشاملة، فنموذج الاهتمام بالشباب في الإمارات هو نموذج مُتميز قائم على الاهتمام بالإنسان قبل كل شيء لأن الإنسان هو أساس الإنجاز».

واستمعت معاليها إلى حوارات وأسئلة من الشباب المشاركين، حول مفاهيم المواطنة الإيجابية التي تعني بالضرورة ممارسة الأفعال الإيجابية، وخدمة الوطن بشتى الطرق والوسائل، حيث رأى عدد من الشباب المشاركين أن المواطنة الإيجابية تعني حب الوطن، والإخلاص له والقيام بالأفعال التي تحقق الخصائص التي تمتاز بها الشخصية الإماراتية، مثل التعاون، وحب الخير، والتسامح، والعطاء للوطن والاجتهاد، وإتقان العمل، من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة خلال الأعوام الخمسين المقبلة.

ناقشت معاليها مع الشباب ما تحقق من إنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية من عمر الدولة والتي جعلت الإمارات محط أنظار العالم.

وتحدثت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع في جلسة «المجتمع الواقعي والمجتمع الافتراضي عالم واحد»، عن أهمية العالم الرقمي اليوم في تعزيز جهود بناء الإنسان، لا سيما في ظل تداعيات جائحة كوفيد - 19، مضيفة معاليها: «نحن اليوم في مرحلة التعافي، ونأمل بتضافر الجهود الوطنية في تخطي هذه المرحلة التي فرضت واقعاً جديداً في التعامل مع العالم الافتراضي، فنحن اليوم نتواصل «عن بعد» من خلال هذا العالم الافتراضي، كما كنا قبل جائحة كورونا متماسكين ومترابطين عن قرب».

المخيم الصيفي

وتستمر فعاليات المخيم الصيفي حتى تاريخ 29 أغسطس 2021، والذي يُعنى بالاستثمار في طاقات الشباب بأكثر من 120 ساعة مشاركة، وذلك من خلال 3 مسارات رئيسية، وهي: تسليح الشباب بالمهارات المتقدمة، وتعريفهم بالأساسيات لتوسيع مداركهم وتعزيز ثقافة الشباب وارتباطهم بالهوية، حيث يتضمن كل مسار مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تم تصميمها بعناية بناءً على احتياجات الشباب، ومتطلباتهم. وذلك لتمكينهم وتعزيز طاقاتهم وقدراتهم للمستقبل، ورفع وعيهم بمجموعة من القضايا التي يطرحها خبراء ومختصون في العديد من القطاعات الحيوية محلياً وعالمياً.