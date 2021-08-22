حضور أوروبي واسع في «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

أبوظبي (الاتحاد)

تتسابق الشركات الأوروبية والدولية للمشاركة في الدورة القادمة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، لعرض آخر وأحدث ما تمّ التوصّل إليه من إبداعات على مختلف الأصعدة المتعلقة بقطاع الصيد بمختلف أشكاله.

يُقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس نادي صقاري الإمارات، وذلك خلال الفترة من 27 سبتمبر ولغاية 3 أكتوبر القادمين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات. ويحظى الحدث برعاية رسمية من هيئة البيئة في أبوظبي، والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وراعي القطاع شركة «بينونة لتجارة المعدات العسكرية والصيد»، إضافة لرعاة الفعاليات كل من شركة الفارس العالمية للخيم، ونادي ظبيان للفروسية، وشركة «سمارت ديزاين».

ويُقام الحدث للمرّة الأولى على مدى 7 أيّام، تلبيةً لرغبة كلّ من الزوار والعارضين، حيث أشادت الشركات المحلية والإقليمية والدولية بهذه النقلة النوعية ضمن استراتيجية تطوير المعرض بما يعكس الإقبال الجماهيري المُتزايد، ويُلبّي طموحات عشّاق الصقارة والصيد والفروسية في مختلف أنحاء العالم.

وتشهد الدورة الـ18 من المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2021) حضوراً أوروبياً واسعاً على مستوى العارضين وكبرى العلامات التجارية والمُشاركين في مُسابقات المعرض المُتخصصة، بما يعكس مكانة المعرض والحرص على التواجد الدائم فيه.

في قطاع «أسلحة الصيد»، تبرز مُشاركة شركة «بلاسر جاغدوافين» الألمانية، مدفوعة بالشغف لتحسين وتطوير معدات الصيد والريادة في تقديم الأفكار الجديدة لمساعدة الصيادين، حيث تضع الشركة الألمانية العريقة معايير متجددة في عمليات تطوير أسلحة الصيد عبر التمسك بجودة التصنيع والتحسين المستمر، لترسخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال صناعة معدات الصيد.

نجحت «بلاسر» في استقطاب هواة اقتناء بنادق الصيد من خلال ما تُقدّمه من خدمات لزبائنها تتمثل في تصميم البندقية بناءً على مواصفات تتناسب مع مالكها، كاختيار نوع الخشب أو المواد الأخرى المشكلة للقاعدة الأساسية للبندقية والنقوشات التي يرغب بها، وطول السبطانة وغيرها من المواصفات التي يُطلبها هواة الصيد من عملاء الشركة المُنتشرين حول العالم.

ودأبت الشركة الألمانية العريقة في دورات سابقة من معرض أبوظبي للصيد على تقديم بنادق عالية الجودة تتضمن نقوشاً ورسومات لأبرز المعالم في دولة الإمارات، حيث تمتاز أسلحة الصيد هذه بطابعها التراثي الذي يتلاءم مع التراث الإماراتي الأصيل.

شركات

من ألمانيا، تتواجد شركة «هانز وارغ وشركاه»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التصدير والاستيراد بقطاع الصيد والبنادق بمختلف أنواعها، وكذلك الخراطيش والبصريات والملابس والإكسسوارات ومُعدّات الصيد والرماية. تأسست الشركة منذ أكثر من 70 عاماً، ولها علاقات تجارية ممتازة مع الشركات المصنعة الرائدة في جميع أنحاء العالم. وتتمثل فلسفتها في الحفاظ على أفضل سمعة ممكنة.

ومن النمسا، وفي قطاع مشاريع الحفاظ على البيئة والتراث الثقافي والترويج لها، تبرز مُشاركة لافتة لشركة «انتيكواريت انلبريس» التجارية الرائدة التي تأسست عام 1883.

ومن رومانيا، تأتي مُشاركة «تابل»، الشركة الأوروبية التي تشتهر بإنتاج معدات وأدوات الصيد من الجلد الطبيعي للصيادين وكلابهم المرافقة لرحلة الصيد، وأيضاً مستلزمات الفروسية، أما من سويسرا، فتتواجد بقوة في قطاع «أسلحة الصيد» بمعرض أبوظبي شركة «بورشلر- وافن»،