«تريندز» وقنصل عام بيلاروسيا يستعرضان التعاون البحثي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات» بمقر «تريندز»، سيرجي أليكسيف، قنصل عام جمهورية بيلاروسيا في أبوظبي، حيث تم بحث سبل التعاون المشترك.

واطلع الدكتور محمد العلي القنصل العام لبيلاروسيا على أنشطة وفعاليات وإدارات وأقسام مركز تريندز للبحوث والاستشارات والخدمات التي يقدمها في المجال البحثي حول مختلف قضايا العالم، بما يدعم صُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين.

وأثنى القنصل العام لبيلاروسيا على ما يقدمه مركز تريندز من آراء وبحوث مفيدة ودراسات ارتقت به إلى مصاف أهم المراكز البحثية المرموقة على مستوى العالم، وبات مرجعاً في العديد من القضايا، وشدد على أهمية إقامة علاقات تعاون بين «تريندز» والمراكز البحثية والأكاديمية في بلاده، عبر إقامة الفعاليات العلمية ونشر الدراسات البحثية المشتركة، وجرى خلال اللقاء بحث سبل مد جسور التعاون وعقد الشراكات المثمرة في المجال البحثي، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل ودورات معرفية مشتركة تعزز قيم التسامح والمحبة ونشر ثقافة السلام، بما يحقق الاستقرار والسعادة لسائر بلدان العالم.