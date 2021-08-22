580 معاملة بـ«فحص المركبات» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

أنجز مركز «فاست» لخدمات فحص وترخيص المركبات في إمارة عجمان، 580 معاملة خلال أسبوعين.

وقال العقيد سلطان خليفة بن حارب، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان: إن إنشاء المركز جاء ضمن جهود تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، من خلال تقديم خدمات نوعية ومتميزة، من أجل إسعاد المتعاملين، تجسيداً للالتزام المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحقيقاً للمزيد من الراحة والسعادة لكافة المتعاملين.

وأضاف أن المركز يقدم خدمة الفحص وتسجيل وتجديد رخص المركبات، ويعمل بثلاث حارات فحص للمركبات الخفيفة والمتوسطة والدراجات النارية، وهو مجهز بأحدث الأجهزة ومعدات الفحص اللازمة لضمان فحص دقيق وفق المعايير والمواصفات المحددة في الدولة، وتتميز هذه الأجهزة بحداثتها ودقتها، وخصوصاً فيما يتعلق بفحص نسبة الكربون في عوادم المركبات، لضمان الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة، وفحص المكابح والهيكل وأساسيات الأمن والسلامة في المركبة.