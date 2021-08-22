شرطة الشارقة تحصد 3 جوائز للعمل التطوعي

الشارقة (الاتحاد)

حصدت القيادة العامة لشرطة الشارقة 3 جوائز ضمن مشاركتها في «جائزة الشارقة للعمل التطوعي» في نسختها الـ18 للعام 2021، بمشاركة 753 متطوعاً بمجالات الفرص التطوعية والمبادرات الأكثر تأثيراً وتميزاً.

وحققت المركز الأول في مجال صناعة الفرص التطوعية عن مشروعها «سند التطوعي» الذي استقطب 239 متطوعاً بعدد ساعات بلغ 13517، كما نالت المركز الأول عن مبادرة «النقل العام المراعي للسن»، المعنية بنقل المرضى من فئة طريحي الفراش من المنازل وإلى الجهات والمراكز الصحية، وحصدت أكاديمية العلوم الشرطية المركز الخامس في مجال أفضل مؤسسة حكومية مبادرة بأعمال تطوعية عن مبادرة «سندكم»، المعنية في إيواء المتضررين من الفئة العمالية، الذين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا عبر توفير السكن، والمستلزمات الصحية والغذائية لهم.

وثمن اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، جهود فرق العمل وتعاونها التي أسهمت في تحقيق الفوز بتلك الجوائز.