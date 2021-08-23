كل الطرق تؤدي إلى إكسبو

آمنة الكتبي (دبي)

أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي علامات إرشادية تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي» إلى لوحات الطرق والشوارع الرئيسة داخل الإمارة وعند مداخلها، لتؤدي جميعها إلى موقع إكسبو دون الحاجة إلى الاستعانة بالخريطة الإلكترونية. كما وضعت الهيئة خطة متكاملة لتلبية متطلبات استضافة دبي للمعرض وتحقيق تنقل آمن وسهل للزوار، وإلى جانب تطوير شبكة الطرق والتقاطعات الضرورية لخدمة المعرض، تتضمن الخطة تنفيذ «مسار 2020» لتمديد الخط الأحمر لمترو دبي من محطة «نخيل هاربر آند تاور» إلى موقع معرض إكسبو 2020 بطول 15 كيلومتراً، وكذلك تطوير خطوط وأنظمة النقل الجماعي الضرورية لخدمة المعرض، وتشمل توفير خطوط لنقل زوار المعرض بحافلات صديقة للبيئة من نقاط تجمع رئيسة في إمارة دبي، إلى موقع المعرض، وتوفير مركبات الأجرة المطلوبة لخدمة زوار المعرض، وتوفير المواقف الضرورية لها وتنظيم حركتها.

وافتتح مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم، من حيث توظيف التقنيات الذكية، وقدرته على التحكم والسيطرة والتكامل بين جميع وسائل النقل المختلفة الحالية والمستقبلية، والتخطيط السليم للتنقل لمواجهة تحديات النقل المختلفة في الإمارة. وضمن استعداداتها لإكسبو 2020، افتتحت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً المرحلة السادسة من مشروع تطوير شبكة الطرق المؤدية لمعرض إكسبو 2020 الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو 3 مليارات درهم، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، لضمان انسيابية الحركة المرورية التي تخدم زوار المعرض، وخدمة المشاريع المستقبلية في المنطقة.

وانتهت الهيئة من تطوير شارع المطار لاستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد ركاب مطار دبي الدولي، وتطوير شارع اليلايس بطول 9 كم، وبسعة 4 مسارات في كل اتجاه، فيما تم العمل على تطوير الطرق المؤدية لموقع إكسبو دبي بتكلفة تزيد على 3 مليارات درهم، وتتضمن تطوير تقاطع شارع الشيخ محمد بن زايد مع شارع إكسبو، ومداخل موقع إكسبو 2020 من شارع الشيخ محمد بن زايد، وتقاطع شارع إكسبو مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وتقاطعات شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في منطقة دبي للاستثمار ومع شارع اليلايس، وتقاطعات شارع إكسبو، وتقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو.

أحدث التقنيات

توظف هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحدث التقنيات العالمية في مجال التنقل الذكي لاستخدامها في إكسبو 2020 دبي، منها: مبادرة المركبات الذكية التي تعمل دون سائق في دبي، وتنفيذ مسارات خاصة للمشاة، وأخرى للدراجات الهوائية، وتجميل حرم الطريق، ومشروع مسار الدراجات الهوائية على شاطئ جميرا بطول 7 كيلومترات، ومشروع العرض الفني لتطوير منصة التصوير بالقرب من حديقة أم سقيم في بر دبي. كما تضم محطات المترو ممرات بخاصية الرصف اللمسي لتسهيل وصول المكفوفين، وصُممت جميع المحطات على الخطين الأحمر والأخضر لتناسب متطلبات مستخدمي الكراسي المتحركة، سواء عبر توفير ممرات خالية من الحواجز أو مصاعد، وهناك مقاعد مخصصة للأفراد الذين يصعب عليهم الوقوف في قطارات المترو، وتصدر إعلانات المحطة بشكل مرئي ومسموع باللغتين العربية والإنجليزية. وتوفر هيئة الطرق والمواصلات في دبي حافلات تتميز بأرضيات منخفضة المستوى وقابلة للانخفاض أكثر بشكل منحدر يُسهّل وصول الكراسي المتحركة إلى الحافلة، فضلاً عن ممرات عريضة تتيح تنقل الكرسي المتحرك، وتضم كل حافلة مكانَين مخصصَين لكرسيَين متحركَين، كما صُممت أيضاً إعلانات خاصة بمحطات توقف الحافلات بشكل مرئي ومسموع باللغتين العربية والإنجليزية.

سيارات الأجرة

يمكن حجز سيارات الأجرة مسبقاً عبر الهاتف أو عبر التطبيقات الذكية في العديد من إمارات الدولة، وجميع المطارات والفنادق والتي توفر جميعها وسائل الراحة والأمان لزوار إكسبو من خارج وداخل الدولة، لا سيما لأصحاب الهمم، كما يمكن للأفراد الذين يرغبون في استئجار سيارات خاصة مخصصة لأصحاب الهمم مع سائق، أو ركوب وسائل النقل المخصصة لكبار السن وأصحاب الهمم، كما توفر إحدى الشركات حجز السيارات في كل من أبوظبي ودبي وكافة أنحاء الإمارات عن طريق الحجز المسبق.

حافلات مجهزة

تعمل حافلات المواقف العادية في إكسبو 2020 دبي لتضمن عدم حاجة الزوار إلى عدم المشي أكثر من 400 متر إلى البوابة، حيث تتوافق ألوان السيارات مع ألوان البوابة: البرتقالي – مواقف الفرص والأرجواني – مواقف العالم والأخضر – مواقف الاستدامة والأزرق – مواقف التنقل.

وستعمل الحافلات من الساعة 8:30 صباحاً لغاية الساعة 1:30 من صباح اليوم التالي في أيام الأسبوع، ولغاية الساعة 3:30 من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع/ أيام المناسبات الخاصة.

وستوفر 27 حافلة خاصة ذات أرضيات منخفضة تُمكّن الزوار من التجول في أنحاء موقع إكسبو 2020 مجاناً، فضلاً عن 14 محطة للتوقف (تلائم جميعها أصحاب الهمم)، وتصِل الحافلات كل 3 دقائق.

مركبات ذاتية القيادة

توفر المركبات ذاتية القيادة تجربة أخرى فريدة من نوعها لوسائل النقل المستقبلية المستدامة، فضلاً عن أنها مجهزة لأصحاب الهمم، وتضم أزراراً تشغيلية متباينة الألوان تتضمن طريقة برايل للمكفوفين ولوحة لعرض المعلومات المرئية التي تتضمن تفاصيل المسارات.