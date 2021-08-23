إكسبو يحتفي بـ «صانعات التغيير»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يستعد إكسبو 2020 دبي مع انطلاقه مطلع أكتوبر المقبل للاحتفاء بصانعات التغيير في أرجاء العالم، على طريقته الخاصة والاستثنائية، التي لم تشهدها معارض إكسبو الدولية منذ القرن العشرين، وذلك من خلال تخصيص جناح مستقل للمرأة، الأمر الذي يعكس التزام الحدث الدولي بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وتأتي الأهمية التي يوليها إكسبو 2020 لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، انعكاساً للنموذج الذي تقدمه الإمارات التي تحتفل في 28 أغسطس الجاري بيوم المرأة الإماراتية، في إقرار أهمية الأدوار التي تلعبها النساء ومساهمات جميع عناصر المجتمع. وفي الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى الحادي والثلاثين من مارس 2022، يجمع إكسبو شخصيات مؤثرة من صناع السياسات وقادة الفكر والمشاركين والزوار تحت شعار «تزدهر البشرية، بازدهار المرأة» لاستعراض قصص لنساء من واقع الحياة، ممن حملن الشعلة وشجعن على التنوع، وقدمن الأفكار وسعين للحلول من أجل المساعدة على صنع عالم أفضل وأكثر إنصافاً وعدالة للجميع. واحتفاءً بالمساهمات المهمة، سيؤكد الجناح على مبدأ مهم، وهو أنه تزدهر البشرية، بازدهار المرأة. وسيسلط الضوء على المساهمات الأساسية التي قدمتها النساء في النهوض بالمجتمعات، فضلاً عن التحديات التي لا تزال المرأة تواجهها، لا سيما في ظل صراع العالم مع جائحة كوفيد-19 والعمل نحو مستقبل أكثر استدامة. وفي إطار المعرض الذي يحمل عنوان «آفاق جديدة»، سيدعو جناح المرأة الزوار للتعرف على الدور المحوري الذي أدته النساء، الشهيرات منهن وغير الشهيرات، منذ فجر التاريخ وحتى الوقت الحاضر. وانطلاقاً من قناعة مشتركة بأن أهداف التنمية المستدامة والتطلعات إلى عالم يسوده السلام والازدهار لا تتحقق دون المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، سيوحد إكسبو 2020 وشركة كارتييه إنترناشيونال، جهودهما لتذكير العالم بأن المشاركة الكاملة والمتكافئة للمرأة في جميع المجالات ضرورية لبناء عالم أكثر إنصافاً وعدالة.

وسعياً لكسر القوالب النمطية وتصحيح المفاهيم الخاطئة بشأن دور المرأة، سيعمل الجناح على زيادة الوعي عبر تسليط الضوء على المساهمين من الإناث والذكور في تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وإلهام الزوار من جميع الأعمار ليكونوا صناعاً للتغيير داخل مجتمعاتهم وخارجها.

ريادة في المسـاواة

سجلت الإمارات قفزة نوعية في مؤشر المساواة بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020 بعد أن صعدت 8 درجات في سلم المؤشر خلال عام واحد فقط وتصعد إلى المركز الـ 18 عالمياً والأول عربياً، مقارنة مع المرتبة 26 عالمياً في نسخة 2019، محققة بذلك المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في هذا المؤشر بحلول عام 2021. كما حققت الإمارات قفزة نوعية أخرى في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» بتبوئها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021» الصادر عن البنك الدولي، الذي اعتبر الإمارات واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم في التحسينات التي وثقها البنك في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.

وأحرزت الدولة تقدماً كبيراً في نسخة عام 2021 من التقرير، الذي يُعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصادياً، محققة 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020، كما حققت العلامة الكاملة/100 نقطة/ في خمسة محاور هي: حرية التنقل، العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي.

دعم أممي

تدعم جناح المرأة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة فومزيلي ملامبو-نكوكا، وهي من أبرز مناصرات حقوق المرأة وتمكينها والمساواة بين الجنسين والناشطات في هذا المجال. وأشادت فومزيلي ملامبو-نكوكا بدولة الإمارات العربية المتحدة لتكريسها مساحة لتعريف الملايين من زوار إكسبو 2020 دبي بالأدوار المحورية التي تؤديها النساء، سواء في مجتمعاتهن المحلية أو على الساحة العالمية، إلى جانب التحديات التي لم يزلن يواجهنها كل يوم. ويضع جناح المرأة، بالتعاون مع كارتييه، معياراً ضرورياً للشركات لتعيد التفكير في نهجها في الدعوة إلى المساواة بين الجنسين – ويمثل أيضاً منصة قوية لتعميم رسالة المساواة بين الجنسين في أنحاء العالم.

التصميم والتنظيم

يجمع جناح المرأة نخبة متنوعة من المبدعات والفنانات للمساهمة في تصميمه وتنظيمه، حيث قامت المهندسة المعمارية الفرنسية لورا غونزاليس بإعادة رسم تصور الجزء العلوي من واجهة الجناح، جنباً إلى جنب مع الفنانة خلود شرفي، وهي من مواليد دبي، ومصممة الإضاءة الفرنسية بولين ديفيد.

وتقوم نادين لبكي، الممثلة اللبنانية وأول مخرجة عربية تترشح لنيل جائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم أجنبي عن فيلمها المميز كفرناحوم، بإخراج الفيلم التعريفي لجناح المرأة، حيث ستبرز شعار «تزدهر البشرية، بازدهار المرأة».

تُشرف الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة الفرنسية ميلاني لوران على الطابق الثاني من الجناح، حيث تنظّم معرضاً غامراً يعزز الحوار عبر المجالات الثقافية والفنية والاجتماعية في ثلاثة أقسام، تسلط الضوء على الصلة العالمية بين النساء وأنظمتهن البيئية وتحث الزوار على استكشاف فيلم واقع افتراضي يستعرض قصص نسوة من جميع أنحاء العالم، من المشاهير وغير المشاهير، أثناء خوضهن تجاربهن المختلفة. أما القسم الثالث والأخير، فيضم قطعة فنية حصرية، سمعية وبصرية، تجسد أصوات النساء في شتى بقاع الأرض.

مجلس عالمي للمرأة

على مدار أشهر إكسبو 2020 دبي الستة، يستضيف جناح المرأة طيفاً من الفعاليات والبرامج والحوارات الهادفة التي ستتجاوز تعزيز الفهم للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى تحفيز عمل مشترك ملموس يمكن مشاركته مع العالم.

وتشمل الفعاليات مجلساً عالمياً للمرأة ليعالج دورها في بناء عالم أنظف وأكثر أماناً وصحة، وسلسلة «المرأة في شبه الجزيرة العربية والإسلام»، التي تسلط الضوء على قصص واقعية لنساء كن في الطليعة عبر التاريخ، وألهمن أخريات من جميع أنحاء العالم لبلوغ آفاق جديدة.

وسيحتفل إكسبو 2020 وكارتييه أيضاً باليوم الدولي للمرأة في الثامن من مارس 2022 عبر استضافة منتدى عالمي تحت شعار «صنع انطباعات جديدة»، وإلى جانب الاحتفاء بقيادة النساء للتغيير في كل مناحي الحياة، يدعم جناح المرأة سعي إكسبو 2020 لتقديم حلول واقعية لتحديات الحياة الواقعية.