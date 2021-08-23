الإمارات نموذج في تمكين المرأة

هند العويس

إننا إذ نحتفل بيوم المرأة الإماراتي فإننا نحتفل أولاً بكوننا نعيش في دولة رائدة من حيث تمكين المرأة، وفي ظل قيادة لم تألُ جهدا في سبيل منحها كافة الفرص لإثبات قدراتها وتعزيز دورها في بناء وتطوير المجتمع الإماراتي، وما تشهده المرأة الإماراتية اليوم من مكانة متميزة يأتي بفضل الأسس المتينة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بالإضافة إلى جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي بدأت في هذه المسيرة منذ تأسيس الدولة، وما زالت سموّها حريصة حتى يومنا هذا على استدامة هذه الجهود.

وإذا علمنا أنه في يومنا الحالي ما يقارب من 77% من الفتيات الإماراتيات يلتحقن بالتعليم العالي، وأن المرأة الإماراتية تشكل 70% من خريجي الجامعات، وأنها أيضاً تشغل ثلثي الوظائف في القطاع الحكومي، فهذا يدل بشكل حاسم على صواب استراتيجية الدولة تجاه تمكين المرأة.

ومن هذا المنطلق، لم يكن غريباً أن يخصص إكسبو 2020 دبي جناحاً للمرأة لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاماً بتاريخ الحدث، وذلك انطلاقا من إيماننا الراسخ ببناء مستقبل مزدهر ومستدام، وهذا لا يمكن تحقيقه دون تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين في كافة دول العالم، وهو ما نؤكد عليه من خلال شعارنا «تزدهر البشرية، بازدهار المرأة». ويحمل جناح المرأة عنوان «آفاق جديدة» لتعريف الزوار بالدور المحوري الذي أدته المرأة منذ فجر التاريخ حتى الوقت الحاضر، وتسليط الضوء أيضا على المساهمات الأساسية التي قدمتها المرأة في نهوض المجتمعات، وهو ما نعيشه اليوم في دولة الإمارات «