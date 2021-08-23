العالم يتحدث عن «إكسبو»: «Remote Lands» الأجنحة تعرض ابتكارات من الأرض للفضاء

القاهرة (الاتحاد)

إكسبو 2020 دبي، حديث العالم في الوقت الراهن، وتستعرض العديد من المواقع الإلكترونية والصحف الأجنبية من مختلف دول العالم، تفاصيل الحدث الذي ينطلق في الأول من أكتوبر المقبل، ويستمر حتى 31 مارس 2022، لاستكشاف أحدث العلوم والهندسة المعمارية والفنون، وإضافة إلى الإثارة التي تحملها مدينة دبي باستضافتها للمعرض، حيث تضم أرقى الفنادق والمرافق في المنطقة، ما يجعل زيارتها رحلة ثقافية رائعة، حسب موقع «Remote Lands».ويقول الموقع: استمراراً للتقليد الذي بدأ بإقامة المعرض في لندن عام 1851، يُعد إكسبو 2020 دبي أول معرض عالمي تشهده منطقة الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يجلب الحدث للمسافرين مفهوم مدينة المستقبل من خلال الطعام والفن والابتكار، إلى جانب مميزات لا يمكن تفويتها مثل أكبر مصعد للركاب في العالم، وحدائق جوبيلي بارك الشاسعة، والتعريف بمستقبل تناول أكلات غير مألوفة مثل المارينغ الهوائي وقناديل البحر المضيئة الحيوية.

ومن أهم ما يميز المعرض الجديد الأجنحة الريفية، حيث تعرض كل دولة تراثها من خلال الترفيه والتصميم والعروض، ويضم معرض إكسبو العالمي أكثر من 190 جناحاً ريفياً، ويمكن للمسافرين أداء رقصة الفالس عبر أجنحة المعرض مع تذوق عينات من المأكولات، واختبار الأصوات والاحتفالات التي تتميز بها الدول المختلفة على هذا الكوكب.

ويقدم كل يوم من أيام المعرض تجارب فريدة من مختلف البلدان تتراوح من الاستدامة والحياة البرية إلى الأفلام والكوميديا، ويقول فريق العمل: المعرض يشمل أكثر من 60 حدثاً مباشراً يومياً خلال الاحتفال، وسواء كان الزائر يفضل رقصات مونت كارلو أو أغاني ماليزيا، فإن معرض إكسبو الدولي 2020 يعد بالعروض الواعدة من النجوم المشاهير عالمياً وعظماء الكوميديا ومناطق الجذب السياحي. وأضاف الموقع: يقدم المعرض لزواره روائع الهندسة، التي يحلم بها كل مصمم، وأكبر شاشة عرض في العالم بدرجة 360 في ساحة الوصل، ومبنى «عملاق التنقل التاريخي»، الذي يبلغ طوله تسعة أمتار. كما يضم الحدث أجنحة تتناول أفكاراً ومواضيع تصل لحدود الفضاء، بما يشمل جناح الفرص وجناح الاستدامة، حيث يمكن للزوار استكشاف غابة كثيفة.

وبجانب تناول العشاء في مطاعم تحت الماء، واستكشاف عاصمة التجارة في الشرق الأوسط بطائرة هليكوبتر أو القفز بالمظلات فوق ناطحات السحاب، يمكن لزوار إكسبو 2020 أيضاً ركوب الجمال والذهاب إلى الكثبان الرملية في الصحراء المحيطة، ثم عيش الترف والفخامة في محيط الفنادق المشهورة عالمياً مثل برج خليفة.