الطقس المتوقع في الإمارات غدا الاثنين

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 14:44 والمد الثاني عند 01:30 والجزر الأول عند الساعة 07:57 والجزر الثاني عند الساعة 19:21.

بحر عمان خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 10:40 والمد الثاني عند الساعة 22:26 والجزر الأول عند الساعة 16:47 والجزر الثاني عند الساعة 04:43.