«التربية» تنشر أجهزة تعقيم ذكية في 8 مواقع



نشرت وزارة التربية والتعليم أجهزة تعقيم ذكية في عدد من المواقع في الدولة، ضمن مبادراتها في مكافحة فيروس كوفيد-19 والتصدي للجائحة، ويدعو الجهاز الزوار إلى تعقيم اليدين والالتزام بالإجراءات الاحترازية، كما يساعدهم في التعرّف على أماكن تلقي لقاح كورونا عبر مسح رمز «QR». والجهاز مزوّد بحساس الحركة الذي يعمل بتقنية اللايزر، ما يتيح له التفاعل مع المارة. وتعمل وزارة التربية جاهدة لنشر الجهاز ضمن نطاق أوسع للوصول إلى أكبر عدد من الجمهور.

وتم توزيع الجهاز لغاية اليوم في ثمانية مواقع مختلفة هي: مبنى وزارة التربية في خليفة «أ» في أبوظبي، ومبنى إيبك، وياس مول، وجامعة الإمارات في العين، ودبي مول، وسيتي سنتر الشارقة، وزيرو8 مول في الشارقة، ومبنى وزارة التربية والتعليم في عجمان. وقد بثت وزارة التربية والتعليم عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر توزيع الأجهزة على المواقع المذكورة، وتفاعل الأفراد معها حماية لهم ولمختلف أفراد المجتمع.