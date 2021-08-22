«المدرسة الرقمية» تبني قدرات الكفاءات التخصصية في التعليم الرقمي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، رئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد أبرزت أهمية إنشاء نظام تعليم رقمي مستدام، وأن الدول الأكثر جاهزية نجحت في التخفيف من حدة التداعيات التي خلفتها حالة الإغلاق من خلال اعتماد الحلول الرقمية.وقال معاليه: إن قطاع التعلّم الرقمي في تطور وصعود مستمر حول العالم، وحكومة الإمارات تدرك هذا الواقع وقد عملت بشكل استباقي لتوفير الأدوات الرقمية، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة، واعتماد ممارسات مبتكرة وتقنيات ذكية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والهيئات التعليمية، سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نشر التعليم حول العالم، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مشاركة خبراتها وتجربتها الناجحة في توظيف بنيتها التحتية التكنولوجية ومواهبها المتخصصة لإيجاد حلول مبتكرة تخدم المجتمعات حول العالم.

جاء ذلك، خلال توقيع معالي عمر سلطان العلماء مذكرة تفاهم مع مايكل كرو رئيس جامعة ولاية أريزونا الأميركية، بهدف تعزيز التعاون المشترك لتطوير الأدوات والآليات لتقديم وتسهيل توفير تعليم رقمي متقدم باستخدام الحلول الرقمية والتكنولوجية، خاصة في المجتمعات الأقل حظاً وتجمعات اللاجئين والنازحين والمتضررين من النزاعات والكوارث.

وقال معاليه: إن الشراكة مع جامعة ولاية أريزونا الأميركية تأتي في إطار حرص «المدرسة الرقمية» على توسيع شراكاتها العالمية الهادفة إلى تعزيز إمكانات التعليم الرقمي وتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي أطلق مبادرة «المدرسة الرقمية» في نوفمبر 2020 لتوفير فرص التعليم للجميع، خاصة في المجتمعات ذات الإمكانات المحدودة.