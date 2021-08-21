فتح باب المشاركة بمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن

دبي (وام)

افتتحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث 1443.

وقال إبراهيم محمد بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية تعتبر من الفروع الرئيسة للجائزة وجرى اعتمادها تقديراً وتكريماً لدور سموها الرائد في خدمة القرآن الكريم ورعاية وكفالة حفظته في جميع أنحاء العالم وأعمالها الإنسانية في جميع المجالات داخل وخارج الدولة.

وأضاف أنه تم تأجيل موعد إقامة الدورة الخامسة من المسابقة بسبب جائحة «كورونا» والإجراءات الاحترازية التي طبقتها الكثير من الدول، ولكن ومع بداية هذا العام وبعد النجاح الذي تحقق بتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة الدولية للقرآن الكريم للذكور خلال شهر رمضان الماضي، قررت اللجنة المنظمة للجائزة تنظيم الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم هذا العام بمشاركة الإناث من خلال ترشيحهن من الجهات الرسمية المعتمدة في بلدانهن أوالمقيمات في الدولة، شريطة أن تكون الراغبة في التسجيل مقيمة إقامة شرعية في الدولة، وأن تحمل جنسية الدولة التي ترغب بتمثيلها، وألا يزيد عمر المرشحة على 25 عاماً، وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وذكر أن باب الترشح سيكون متاحاً حتى 15 سبتمبر 2021.