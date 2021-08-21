طرح برامج مهنية في «التسجيل العقاري» بالشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)



أكد المستشار حميد علي العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة لـ«الاتحاد»، أن الدائرة تسعى إلى نشر الوعي العقاري بين فئات المجتمع كافة، سواء من فئة التجار أو الأفراد، إذ إن النهضة العمرانية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الأخيرة حفزت أغلب فئات وأفراد المجتمع من نساء ورجال إلى الولوج إلى عالم العقارات، فكان لا بد من نشر الوعي وتثقيفهم في هذا المجال.

وأضاف العبار: «من هذا المنطلق جاء الدبلوم المهني العقاري الذي تنظمه الدائرة الآن بالتعاون مع جامعة الشارقة»، موضحاً أن عدد برامج الدبلوم المهني العقاري الذي أقيم بالتعاون مع جامعة الشارقة وصل إلى 12 برنامجاً، وبلغ عدد المشاركين في هذه البرامج 272 مشاركاً، فيما بلغ عدد البرامج التي عقدت بالتعاون مع معهد دبي العقاري 9 برامج، شارك فيها 230 مشاركاً، وتستغرق مدة الدراسة في هذه البرامج 135 ساعة تدريبية، يحصل المشارك بعدها على شهادة دبلوم مهني معتمدة من جامعة الشارقة أو من معهد دبي العقاري.

وأشار إلى أن البرنامج يضم مجموعة متنوعة من المناهج والخطط الدراسية وهي، البيئة القانونية المنظمة لسوق العقارات في دولة الإمارات، والوساطة العقارية، والتثمين العقاري، وجمعيات اتحاد الملاك، والتسويق العقاري، والتصرفات العقارية والمنازعات القانونية الناشئة عنها، والاقتصاد العقاري وتحليل الأسواق، والاستثمار العقاري، وإدارة العقارات.

وكشف العبار عن أن الدائرة بصدد إطلاق برنامج «دبلوم الخبير العقاري»، بواقع 48 ساعة تدريبية موزعة على 16 يوماً، حيث سيحصل المشارك بعدها على شهادة دبلوم مهني معتمدة، ويتضمن البرنامج 4 مساقات.