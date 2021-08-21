إدانة 8 متهمين و3 شركات بجريمة غسل أموال في دبي

دبي (وام)

أحالت النيابة العامة في دبي ثمانية متهمين وثلاث شركات إلى محكمة الجنح لارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم من وإلى عدة حسابات بنكية بطريقة احتيالية، وباستخدام تقنية المعلومات، قاصدين إخفاء مصادرها غير الشرعية والانتفاع بها. وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد، وبقية المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها. يأتي ضبط المتهمين في الواقعة المذكورة وتقديمهم للعدالة في ضوء الإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي، وتعزيز التعاون المشترك مع جميع الجهات المحلية والاتحادية ذات الاختصاص بمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.

وكشف المستشار إسماعيل علي مدني، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأموال العامة، عن أن محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و3 شركات بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب 14 مليون درهم، موضحاً أن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات، وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية للشركة المجني عليها، وإيداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول، فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، مؤكداً أن ضبط المتهمين في الجريمة المذكورة وتقديمهم للعدالة هو انعكاس للإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي والتعاون المشترك مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المختصة في قضايا وجرائم مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد فيصل يوسف بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، الدور المهم الذي تقوم به جهات التحقيق والمتمثلة في النيابة العامة بدبي في التصدي لكل من تسول له نفسه الاستفادة من تطور النظام المالي في الدولة في أفعال تؤثر سلباً على أمنها الاقتصادي، معرباً عن تقديره لحرفية جهات إنفاذ القانون ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي التي كان لها الدور الأبرز في التصدي لهذه الجريمة.

وقال: «القضية تعكس قوة التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص كافة.. كما تعكس التزام الدولة بالحفاظ على نزاهة نظامها المالي والاقتصادي، والحد من استغلاله في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

اختراق بريد إلكتروني

قال عبدالرحمن ناصر حسن، رئيس نيابة مساعد، المسؤول المباشر عن التحقيق في القضية: «أظهرت تحقيقات النيابة العامة من خلال البحث والتحري، بالتعاون مع الجهات المعنية، أن الشركة المجني عليها تعرضت لاختراق بريدها الإلكتروني ما نتج عنه تسرب معلومات، حيث تمكن المتهم الأول من الوصول إلى معلومات تتعلق بالمراسلات وبيانات الحسابات المصرفية وآلية تحويل الأموال، واستولى بذلك على مبلغ كبير من إجمالي المبلغ الأصلي بقصد إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع للمبلغ الإجمالي الذي تلقاه في حساب شركته، مستغلاً في ذلك تمتع الحساب البنكي للمتهمة التاسعة بالخدمات البنكية الإلكترونية، وذلك بأن أجرى تحويلين ماليين إلى الحساب البنكي للمتهمة الحادية عشرة وهي شركة لتجارة معدات السلامة وإطفاء الحريق، حيث يتولى المتهم الخامس إدارة حساب تلك الشركة، والثاني إلى الحساب البنكي للمتهمة العاشرة وهي شركة لتجارة الأقمشة، ويتولى المتهم الثاني إدارة حساب تلك الشركة».

جدير بالذكر أن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والمعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة، والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.