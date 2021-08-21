الجروان: نرفض جميع أشكال العنف في العالم

أبوظبي (وام)

أكد معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رفض المجلس أشكال العنف كافة، واحترامه في الوقت نفسه جميع المبادرات الإنسانية التي تسهم في نشر ثقافة التسامح والسلام. جاء ذلك في تصريحات للجروان بمناسبة اليوم العالمي لـ «إحياء ذكرى ضحايا أعمال العنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد»، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى الطوائف والأقليات الدينية في كل أرجاء العالم، والذي أقرته الأمم المتحدة لأول مرة عام 2019. وقال الجروان: إن إحياء هذه الذكرى يضع العالم أجمع في موقع المسؤولية من أجل القضاء على جميع مظاهر العنف بين البشرية. وكان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، قد أكد بهذه المناسبة أن حرية الدين أو المعتقد، وحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، جميعها أمور مترابطة ومتشابكة ومتعاضدة، وهي كذلك في صميم المواد 18 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مشدداً على أن للحفاظ على هذه الحقوق دوراً مهماً في مكافحة جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد. وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنه يمكن للنقاش المفتوح والبناء القائم على احترام الأفكار، مثل الحوار بين الأديان والثقافات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية، أن يقوم بدور إيجابي في مكافحة الكراهية الدينية والتحريض والعنف، منوهاً بأنه يمكن أن يكون لممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية البحث عن المعلومات وتلقيها ونقلها، دور إيجابي أيضاً في تعزيز الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني.