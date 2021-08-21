جامعة الإمارات تحتفي باليوم العالمي لرواد الأعمال

العين (الاتحاد)

تُشارك جامعة الإمارات العالم الاحتفال بـ «اليوم العالمي لرواد الأعمال»، والذي يُصادف 21 أغسطس من كل عام. حيث تمّ تخصيص هذا اليوم للاحتفاء بالمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال على مستوى العالم، الذين ابتكروا أفكاراً جديدة لمشاريع قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وتولوا تأسيسها وتشغيلها وأصبحوا مسؤولين عن نجاحها وفشلها.

وبهذه المناسبة قالت د. ميسم العبادي، محاضر - قسم الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، رئيسة لجنة الابتكار في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات: «ترتكز استراتيجية جامعة الإمارات العربية المتحدة إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار والقيادة وريادة الأعمال وتحفيز وتنمية روح المبادرة لدى الشباب وأصحاب الطموح لدعم المسيرة التنموية للدولة، ومواكبة توجهاتها الرامية إلى الريادة في كافة المجالات».