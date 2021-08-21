طقس الإمارات المتوقع غداً الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، يصبح رطباً ليلا وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً، وستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز، في نشرته اليومية، إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والثاني عند الساعة 07:57.

ونوه بأن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً أيضاً. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 04:05.