سيارات إسعاف لنقل «الخدج» في دبي

دبي ( الاتحاد)

من منطلق حرص مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف على تحقيق رؤيتها في تقديم خدمات إسعافية عالمية تعتمد على الابتكار والتميز، أضافت المؤسسة خمس مركبات إسعافية متخصصة جديدة لرعاية (الخدج) لتقديم خدمة نقل (الأطفال ناقصي النمو ) بين المستشفيات.في هذا السياق صرح خليفة الدراي-المدير التنفيذي للمؤسسة: "نحرص في إسعاف دبي على رصد احتياجات المتعاملين وتطوير خدماتنا بما يصب في مصلحة منظومة الإسعاف المتقدم، وقد أدخلنا مؤخرا خمس مركبات لنقل الخدج بين المستشفيات الحكومية أو الخاصة بالإضافة لمستشفى حتا، للمساعدة على استكمال أو تلقي العلاج في حالات الولادة المبكرة، والتي يمكن أن يحتاج المواليد فيها لرعاية من نوع خاص خصوصا مع عدم اكتمال أعضائهم، وأضاف: نفخر أن مركباتنا الجديدة من مخرجات مشروع إعادة تجديد وتأهيل مركبات الإسعاف للحفاظ على استدامة الموارد في المؤسسة، حيث أدخلنا الكثير من التعديلات على التجهيزات الداخلية والخارجية للمركبات مثل نظام الإنتراكس الذي يسمح بتجهيز المركبات بسهولة ويسر خلال الحالات الطارئة والنقل المتعدد ليعطي مساحة داخلية أكبر لراحة المريض، ونظام الآيستك لرصد وتحديد الأعطال الفنية إلى جانب نظام التتبع الذكي والذي يقوم باستقبال البلاغات وتحديد موقع البلاغ وتصنيف حالة المريض وإرسالها للمستشفيات المؤهلة لاستقبال الحالة.