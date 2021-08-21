«طرق دبي» تعلن خطتها لنقل زوار «إكسبو 2020» من مختلف إمارات الدولة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات خطتها لنقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف إمارات الدولة، وتشمل تحديد تسعة مواقع موزعة على إمارات أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة، وتخصيص 70 حافلة تسير 193 رحلة يومياً في أيام الأسبوع، ترتفع إلى 213 رحلة يومياً يومي الخميس والجمعة.

وأكد معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، حرص الهيئة على تسهيل عملية تنقل الزوار من مختلف إمارات الدولة لموقع «إكسبو 2020» والعكس، وأن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

ولفت إلى أن الهيئة وفي إطار خطتها التشغيلية الشاملة لحركة تنقل زوار معرض إكسبو 2020، وفرت أسطولاً متكاملاً من حافلات المواصلات العامة التي تتميز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة «يورو 6» الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة، بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة.

وأشار إلى أنه روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول/أصحاب الهمم/ وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة وتوفير مقاعد خاصة للأطفال وخدمة/واي فاي/ ومدخل لوصلات يو إس بي/USB/ المخصصة لشحن الهواتف المحمولة وتزويدها بالأنظمة الذكية.

وأوضح أن خطة نقل زوار معرض إكسبو 2020 من مختلف إمارات الدولة تتضمن تخصيص أربعة مواقع في إمارة أبوظبي، الأول محطة مطار أبوظبي الدولي وتوفير 10 حافلات تسير 31 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و33 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، والموقع الثاني هو محطة أبوظبي الرئيسية للحافلات، حيث وفرت 10 حافلات تسير 26 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و29 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، أما الموقع الثالث فهو محطة المارينا مول وخصص له 10 حافلات تسير 27 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و28 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، والمحطة الرابعة هي العين للحافلات وخصصت الهيئة لها 9 حافلات تسير 22 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و25 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، ويتراوح زمن التقاطر بين رحلات الحافلات في جميع المواقع الأربعة 20 دقيقة. ونوه إلى أن الهيئة حددت موقعين لنقل الزوار من إمارة الشارقة، الأول محطة الجبيل للحافلات وخصص لها 10 حافلات تسير 29 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و33 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر قدره 20 دقيقة، والموقع الثاني هو محطة مويلح وخصص لها 10 حافلات تسير 32 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و37 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره 15 دقيقة.

كما حددت الهيئة موقعاً واحداً في إمارة رأس الخيمة هو محطة رأس الخيمة للحافلات، وموقعاً واحداً في إمارة عجمان هو محطة عجمان للحافلات، وخصص للموقعين 7 حافلات تنطلق من رأس الخيمة مروراً بعجمان، وستسير 17 رحلة يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و18 رحلة يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره 60 دقيقة.

وخصصت الهيئة 4 حافلات لنقل الزوار من إمارة الفجيرة وتحديداً من موقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة، وستنفذ 9 رحلات يومياً في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء و10 رحلات يومياً في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة بزمن تقاطر مقداره ساعتان.