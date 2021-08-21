ضابط في شرطة دبي ضمن أبرز 100 شخصية عربية

دبي ( الاتحاد)

كرّمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بنسختها الثانية التي أقيمت بمملكة البحرين الشقيقة مؤخرا، اللواء الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، ضمن أبرز 100 شخصية عربية الأكثر تأثيرا في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2020، ومنحته وثيقة التميز الدولية في هذا المجال كأول مواطن إماراتي، والضابط الوحيد، وأول شخصية أمنية يتم اختيارها على مستوى الوطن العربي.

ويأتي اختيار تلك الشخصيات نظير بصماتهم الواضحة وإخلاصهم وتفانيهم تجاه مجتمعاتهم وأوطانهم، خاصة الخدمات التي قدموها خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، ودورهم في تعزيز قضايا التنمية في المنطقة العربية.

كما كرمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية اللواء السويدي بوضع صورته في جدارية رقمية إلى جانب صور شخصيات عربية وقادة كبار في سجل الخالدين.