تحويل 50 وثيقة ورقية إلى رقمية في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حولت هيئة أبوظبي الرقمية من خلال مبادرة «الحكومة المتكاملة» أكثر من 50 وثيقة ورقية حكومية إلى بيانات رقمية، بالإضافة لأكثر من 800 خدمة متكاملة لتبادل البيانات عبر (APIs)، حيث تم توفير 4 مليارات و960 مليون درهم على المتعاملين خلال العام 2020، وأكثر من 5 ملايين و117 ألف ساعة عمل على الموظفين. كما أتاحت المبادرة أكثر من 54 مليوناً و990 ألفاً و122 عملية لتبادل الوثائق الرقمية بين الجهات الحكومية، إضافة لتوفير 219 مليوناً و960 ألفاً و488 ورقة. كما أصبح بإمكان سكان وأفراد مجتمع إمارة أبوظبي من خلال هذه المبادرة، إنجاز معاملاتهم والحصول على الخدمات الحكومية دون الحاجة إلى حمل وإبراز الوثائق والمستندات الشخصية في كل مرة لإنجاز معاملاتهم أو عند مراجعة الجهات الحكومية في الإمارة.

يشار إلى أن هيئة أبوظبي الرقمية دشنت مبادرة «الحكومة المتكاملة» خلال العام المنصرم، والتي تعتبر المشروع الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في إطار جهود الهيئة لتسريع عجلة التحول الرقمي على امتداد إمارة أبوظبي. وتجسد هذه المبادرة، الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة نحو الارتقاء بجودة حياة سكان إمارة أبوظبي وتلبية متطلبات مجتمعات الأعمال، بما يتماشى مع الأهداف الحكومية.