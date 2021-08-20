«معاً»: 4 آثار إيجابية لـ«المنح» في أبوظبي

ناصر الجابري (أبوظبي)

حددت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، 4 آثار إيجابية لبرنامجها الخاص بالمنح، والذي أطلقته خلال الأسابيع الماضية، بهدف دعم المؤسسات الاجتماعية والمنشآت الأهلية ومؤسسات النفع العام، نحو مواصلة دور القطاع الثالث في إمارة أبوظبي باعتباره أحد القطاعات الحيوية المشاركة في المشاريع المجتمعية التنموية.

وشملت الآثار الإيجابية، الحصول على الدعم المالي لتطوير وتوسيع نطاق أعمال المؤسسات الاجتماعية. وتعزيز الأثر الاجتماعي الإيجابي في المجتمع، ورفع مستوى قدرة المؤسسات الاجتماعية على مواجهة التحديات المجتمعية عبر الحلول المبتكرة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الناتجة عن جائحة «كوفيد- 19»، بما يسهم في تطوير قدراتها الهامة مجتمعياً.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتم التعاون مع المستفيدين من برنامج معاً للمنح لمتابعة نجاح مشاريعهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام وقابل للقياس، حيث يعمل البرنامج وفقاً لاستراتيجيات الهيئة الهادفة إلى دعم نمو قطاع ثالث مزدهر ومستدام ممثل بمؤسسات اجتماعية رائدة تسعى لإحداث أثر اجتماعي إيجابي قابل للقياس.

وبينت أن البرنامج يعمل مع المبادرات والبرامج الرائدة التي أطلقتها الهيئة والتي تشمل حاضنة معاً الاجتماعية والمسرع الاجتماعي وصندوق الاستثمار الاجتماعي لدعم تطوير المؤسسات الاجتماعية وتمكينها، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف التطور والتقدم المجتمعي في إمارة أبوظبي، حيث تؤدي هذه الركائز إلى تعزيز دور المنشآت الاجتماعية باعتبارها شريكاً للقطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل منظومتها المؤسسية ومشاركتها المجتمعية في مختلف المشاريع والمبادرات.

وأوضحت أنه بعد التقديم تتم مراجعة الطلبات من قبل المختصين، وستتم دعوة المتقدمين المؤهلين لعرض مشاريعهم أمام اللجنة المختصة للحصول على الموافقة النهائية للدعم المالي، حيث سيحصل المتقدم الناجح على الدعم المالي، وستتم متابعة مشاريعهم بشكل مرحلي ودقيق من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط التقدم على البرنامج، وهي أن تكون الجهة المتقدمة مؤسسة اجتماعية أو منشأة أهلية أو مؤسسة نفع عام تسعى بشكل أساسي لإحداث أثر اجتماعي إيجابي ومستدام، وأن تكون مسجلة ومرخصة بشكل قانوني في دولة الإمارات، وأن يكون مقر الشركة أو المؤسسة في أبوظبي. لافتة إلى أنه يمكن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة المساهمات المجتمعية وتعبئة استمارة الطلب وتقديمها بشكل إلكتروني.