المدير التنفيذي لـ «المدينة العالمية» بدبي لـ «الاتحاد»: 717 شحنة مساعدات إلى 107 دول منذ بداية العام الجاري

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، أنه انطلق من المدينة 717 شحنة تحمل 9000 طن متري من المساعدات الإغاثية المتنوعة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وقال في تصريحات لـ «الاتحاد»: «هذه المساعدات وصلت إلى 107 دول مختلفة على مستوى العالم في عام 2021، ومعظم هذه البلدان، من شمال وشرق أفريقيا وغرب آسيا».

وأضاف: «بلغت قيمة هذه المساعدات منذ بداية العام، 77 مليون دولار، 50% منها مواد ومساعدات متعلقة بالصحة».

لافتاً إلى أنه بالنسبة لمكافحة تغير المناخ، تضاعفت عدد حالات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حيث تضاعفت الاستجابة للكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات وتسونامي والأعاصير، ومن المتوقع أن يتصاعد هذا الاتجاه في المستقبل.

وكشف أن العام الجاري حقق زيادة قيمة المساعدات بنسبة 3% وارتفاعاً في مخزون المساعدات بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي شهد تنامياً في الدور الإنساني للمؤسسات الإنسانية الدولية التي تنطلق أعمالها من دبي لمعظم دول العالم.

وعن أسباب هذه الزيادة، أفاد سابا، بأن الأرقام تتزايد أكثر مقارنةً بالعام الماضي 2020، بسبب أن الوباء مستمر وحملات التطعيم ضد المرض تحتاج إلى حركة ليس فقط للقاحات بشكل أساسي، ولكن أيضاً للمواد الإغاثية الطبية الملحقة باللقاحات.

وقال سابا: «تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال السنوات القليلة الماضية المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر سخاءً، وهذه حقائق وبيانات تتحدث عن دور دولة الإمارات أكثر عن كونها رأياً شخصياً».

جانب من المساعدات المنطلقة من المدينة للخارج (تصوير: حسن الرئيسي)

وأشار إلى الدور المهم والكبير والاستراتيجي الذي تقوم به وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات على المسرح الدولي، وهو ما تؤكده العديد من الجهات الدولية الفاعلة في هذا المجال، التي تشير أيضاً إلى أن دولة الإمارات تحافظ على مستوى عالٍ من العمل الإنساني.

ونوه بمساهمة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في توفير الدعم اللوجستي للمنظمات الدولية التي تنطلق أعمالها من المدينة، حيث يتم التعاون والتنسيق في العمل الإنساني العالمي الذي تحرص عليه دولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن الإمارات العربية المتحدة سباقة للغاية في الاستجابة للطلب المتزايد من المجتمع الإنساني من خلال المساهمات السخية والمساعدات المباشرة.

وقال: «يعتبر الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية الممتازة أمراً مهماً وحاسماً بالنسبة لعمليات المنظمات الإنسانية، وتعمل دولة الإمارات باستمرار على تسهيل عمليات الاستجابة للاحتياجات الإنسانية على كافة الصعد».

وذكر أنه من خلال المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر مجتمع إنساني من المنظمات الإنسانية الدولية، والذي يصل من خلال عملياته من المدينة إلى ثلثي سكان العالم بسهولة، وفي غضون ساعات قليلة‪.‬

وعن دور دولة الإمارات خلال جائحة فيروس«كورونا» المستجد، أجاب: «منذ بداية جائحة كوفيد -19 كانت الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر الدول نشاطاً في الاستجابة داخلياً وخارجياً، سواءً في المساعدات المباشرة، أو المساعدات متعددة الأطراف».

جوسيبي سابا

وأشار إلى أن دولة الإمارات ساعدت العديد من الدول من خلال إرسال مساعدات إنسانية ثنائية الجانب، والتي تعدّت جائحة كورونا إلى الاستجابة لحالات الطوارئ الأخرى المتزامنة، كما دعمت المجتمع الإنساني المتمثل في أعضاء المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في نقل المساعدات إلى أكثر من 100 دولة.

ووصف استجابة دولة الإمارات خلال جائحة «كوفيد -19»، بأنها استثنائية للغاية. وحول تركيز احتفالات اليوم العالمي للعمل الإنساني هذا العام على تغير المناخ، أكد سابا، أن لفت الانتباه إلى تغير المناخ أمر بد منه لجميع البلدان، حيث يرى العاملون في المجال الإنساني تأثير المناخ على عملهم اليومي.

ونبه، إلى أنه في بعض الأحيان تكون الكوارث التي نعرّفها «طبيعية» بحكم الواقع بسبب تغير المناخ والفيضانات وحرائق الغابات الكبيرة، مشدداً على أن على الجميع مسؤولية أخلاقية.

وقال:«بصفتنا مجتمعاً إنسانياً، نحتاج إلى الحد من التأثير الحالي والتخفيف منه، لأنه إذا لم نبدأ فورًا في اتخاذ الإجراءات، فإن أبناءنا وأحفادنا سيخاطرون باستقبال كوكب الأرض في ظروف سيئة للغاية».‬‬‬‬

ونوه المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن منح العاملين في المجال الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية، تقديراً لجهودهم المتفانية في العمل الإنساني.

مؤكدا أن العمل الإنساني في الإمارات وصل إلى مستوى احترافي عالٍ للغاية، وهو ما أظهرته العديد من المبادرات منذ بداية أزمة كوفيد -19. وقال سابا: «تعتبر مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، تقديراً يعكس أهمية العمل الإنساني، ويؤكد أن الإمارات تعطي أولوية قصوى للأنشطة الإنسانية، وتهتم بالدور الحاسم للعاملين في المجال الإنساني».