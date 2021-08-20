صندوق الزكاة: 3.2 مليون درهم لمستحقي الزكاة الأسبوع الماضي

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أكد الدكتور عبدالرحمن سلمان الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام بصندوق الزكاة، أن لجنة الصرف اعتمدت في اجتماعها الأخير، الأربعاء الماضي، 3 ملايين و264 ألفاً و702 درهم لمستحقي الزكاة، استفادت منها 224 أسرة يشكلون 863 فرداً ضمن 11 مشروعاً توزعت على التالي: 465 ألفاً و500 درهم لإغاثة العاطلين عن العمل «إغاثة»، و10 آلاف درهم لمشروع طلبة المدارس «اقرأ»، و195 ألف درهم للمسلمين الجدد «أمتي»، و200 ألف و202 درهم لأكر وعافية، و174 ألفا لذوي الهمم، و510 آلاف درهم للمطلقات «تلاحم»، و635 ألف درهم لصالح ضعفاء الدخل «داعم»، و102 ألف درهم للأرامل مشروع «رحمة»، و204 آلاف درهم لكبار المواطنين والمقيمين، و720 ألف درهم لصالح أسر الأيتام «كافل»، و670 ألف درهم لصالح المواطنات المتزوجات غير مواطن «مودة». أعلن ذلك خلال الإحاطة الإعلامية للصندوق أمس.

وتناول الحمادي خلال الإحاطة الإعلامية تبني صندوق الزكاة معايير العمل الحكومي المتميز، ومشاركته في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2009 ضمن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، لتكون أرفع جائزة للتميز الحكومي على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز دور الموظفين والجهات الحكومية الاتحادية في خدمة وتحقيق السعادة وجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، حيث تتمثل ميزات المشاركة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في استخدام معايير الجائزة، التي تستند إلى معايير منظومة التميز الحكومي كدليل للأداء المتميز وموجه لتطوير الأداء.

وأشار إلى أن منظومة التميز الحكومي 0.2 GEM تعكس فلسفة ملهمة للجهات الحكومية التي تؤمن بأهمية التميز كقوة دافعة ومحرك رئيسي لتحقيق قفزات نوعية في الأداء ومراكز ريادية متقدمة، كما تجسد المنظومة فكراً إدارياً متجدداً ونموذجا متطوراً للحكومات المؤثرة القادرة على فهم واستشراف وصناعة المستقبل. ومن أجل ذلك عقد الصندوق لموظفيه العديد من ورش العمل المتعلقة بالتميز المؤسسي، حيث بلغت في عام 2020 (16) ورشة، و12 ورشة في 2019، و9 ورش عمل في 2018، كما كان هنالك زيادة في نسبة سعادة ووعي تطبيق مفاهيم الجودة والتميز والريادة، حيث بلغت 84.5% في عام 2020 وفي 84.02% عام 2019.

وأشار إلى أبرز النتائج التي جناها صندوق الزكاة من وراء التزامه بأنظمة التميز، تحقيق الصندوق 4 نجوم في مراكز الاتصال والمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، بناءً على نتائج تصنيف القنوات الرقمية ومراكز الاتصال في الحكومة الاتحادية 2020، كما حقق الصندوق تصنيف 4 نجوم في مركز سعادة مستحقي الزكاة.

ولفت إلى أن الصندوق استطاع تحقيق نتائج إيجابية في أغلب ممكنات الحكومة الذكية، حيث حقق مؤشر نسبة التحول الإلكتروني، استقراراً إيجابياً بنسبة 100% خلال الأعوام من 2017 وحتى العام 2020. وحقق ممكن نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية والذكية نمواً إيجابياً خلال الأعوام 2018 وحتى العام 2020، حيث كانت نسبة الاستخدام خلال هذه الأعوام على التوالي هي 76% و94.89% و98.18%.

وحققت نسبة التوعية بالخدمات الإلكترونية والذكية نمواً إيجابياً خلال الأعوام 2017 وحتى العام 2020، حيث كانت نتائج الممكنات 68%، 73% 91.9% و94.71 على التوالي. وفي ممكن جودة الخدمات، حقق الصندوق نمواً إيجابياً خلال الأعوام 2017-2019 حيث كانت نتائج الممكن 89%، 91%، و94.29% على التوالي. وأيضاً حقق الصندوق نمواً إيجابياً في ممكن تكامل الخدمات خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، حيث كانت نتائج الممكن هي 68%، 68%، و83.6% على التوالي.