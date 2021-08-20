مخيم صيفي لأطفال «رعاية الطفل» بـ «كهرباء دبي»

دبي (وام)

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي المخيم الصيفي الافتراضي لأطفال مراكز رعاية الطفل التابعة للهيئة، في الفترة من 11 يوليو وحتى 26 أغسطس 2021 بمشاركة 107 أطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات من أبناء وبنات موظفات الهيئة. ويشتمل المخيم على باقة من المسابقات والفعاليات والأنشطة الفنية والتعليمية والرياضية والترفيهية.

وأكد الدكتور يوسف الأكرف النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي أن الهيئة تولي أهمية بالغة للموظفات وأبنائهن وتعمل على توفير بيئة إيجابية محفزة تدعم المرأة العاملة، وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية والعائلية.

وأضاف الدكتور الأكرف: «تطور الهيئة برامج ومبادرات مبتكرة تواكب المتغيرات وتضمن استمرارية تقديم الخدمات التعليمية لأطفال مراكز رعاية الطفل التابعة لها واستثمار وقتهم في أنشطة تحقق لهم الفائدة والمتعة وتوسع آفاق تجاربهم وخبراتهم الذهنية والبدنية وفق منهج مدروس وفعال وأجندة معرفية متنوعة تهدف إلى تنمية مهاراتهم ومخيلتهم وحثهم على الابتكار والإبداع».